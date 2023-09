Mal, muy mal se vieron los del Frente Amplio por México (FAM) luego del truncado proceso de selección de su candidata a la presidencia de la república 2024, donde hubo miedo por todos lados a que la persona elegida desde hace meses por la derechiza -Xóchitl- no hiciera buenos los pronósticos y se viera superada por doña Beatriz que, sin lugar a duda, es mejor candidata que aquélla o bien, por la influencia maligna de un gobierno omnímodo.

El miedo no anda en burro, anda en las urnas, por lo que se prefirió suspender el último tramo del proceso, es decir, la consulta interna a más de 2 millones de personas que, de buena fe, se habían inscrito para participar, pero que, literalmente, se quedaron colgadas de la urna.

Este error estratégico del FAM se suma a varios otros cometidos desde que decidieron adelantar el proceso de selección -igual que MORENA- y proponer a una mujer -igual que MORENA-, sin siquiera contar con una propuesta propia o un plan original que los diferencie. Ya no digamos de una nueva narrativa o discurso que no sea atacar todo lo que haga el gobierno. Nada les gusta, nada les acomoda, todo les da comezón.

El primer error fue la escogencia de Xóchitl, que no es panista, que no es priista y mucho menos perredista; entonces ¿quién va a votar por ella? Muy difícilmente los panistas de cepa lo harían, pues su candidato era Santiago, mientras que los nuevos panistas no necesariamente se identifican con ella. Los priistas también están enojados por la forma en que trataron a doña Beatriz, a la que consideran una mejor candidata, por lo que preferirán votar por Claudia. En cuanto a los perredistas, tampoco es de su agrado, pues ni siquiera los considera.

Sobre la sociedad civil, a la que dice representar, Xóchitl los dejó colgados al truncar la consulta interna, por lo que tampoco estarán muy convencidos. Por ello, los tres partidos -PRI, PAN y PRD- quedaron plenamente exhibidos ante la falta de cuadros, de intelectuales y hasta de ideas frescas que pudieran suplir la inteligencia política. Ya ni hablar de la popularidad de sus líderes alito, alote y alucho.

Por ello, fue más fácil asumir la formula conocida de designar a un personaje llamativo, cuya mayor virtud es ser mujer, pero que hasta ahora no ha

demostrado nada más que no sea un lenguaje soez y grotesco, un vestuario que la disfraza de indígena y una personalidad extrovertida y desordenada, que quiere ser popular, pero que se queda en el camino. Sin embargo, la derechiza se esfuerza al máximo para promover esa imagen aún desconcertante.

El segundo error de la derechiza es creer que el México de hoy se tragará esta nueva treta, ahora en forma de mujer del pueblo, esforzada y exitosa, a la que todo el mundo va a adorar o por lo menos, una mayoría. Creo que se equivocan por partida doble: uno, el pueblo ya no es así de ingenuo, mucho menos las mujeres, primer bloque al que quiere convencer; dos, creo que Xóchitl no es ni será una referencia, ni modelo a seguir, pues, tanto la mujer tradicional, como moderna mexicana -creo yo-, no quiere ser como ella, mucho menos los hombres. Entonces qué le queda, una minoría que se la cree.

El tercer error estratégico es la forma en que se forzó a doña Beatriz a abandonar la competencia a la mitad del camino, para lo cual utilizaron al especialista en trabajo sucio, es decir, al presidente del PRI, quien, fiel a su costumbre, presionó, hirió y mató las aspiraciones de aquélla sin ninguna consideración y dignidad, al mostrarle como armas el resultado de las encuestas. Me imagino cómo se sintió ella y, peor aún, cómo se negoció su salida que, igualmente afecta su figura, pues seguramente ella ganará algo, aunque me temo que será muy poco, pues está del lado equivocado.

El cuarto error de la oposición es haber truncado el proceso, donde lo único novedoso o diferente a la propuesta de MORENA era precisamente la consulta interna a poco más de dos millones de personas que se habían inscrito para votar por su favorita, pero que el miedo -dicen ellos- a la intromisión del gobierno, pudo haber traído otro resultado. La verdad, me parece que nunca hubo la intensión de votar, pues ni siquiera estaba preparada la logística. Todo fue una farsa, donde ellos mismos se delataron y quedaron en evidencia.

Finalmente, el error más grave -por el cual pagarán factura- fue el fraude a más de 2 millones de personas, que literalmente fueron utilizadas para darle un toque democrático al proceso, pero que muy difícilmente volverán a creer en él o ellos. Perdieron dos millones de votos.

Ahora todo está claro: la derechiza eligió desde hace mucho a Xóchitl, a fin de competir con Claudia, que sabían que sería la aspirante de MORENA, con la que aceptan que ningún hombre aspirante podría ganarle; por eso desecharon a todos los masculinos. ¿Por qué Xóchitl y no doña Beatriz?; porque la primera es lo opuesto de Claudia, lo que creen polarizará la carrera presidencial, cuya apuesta es que la sociedad -aún tonta- se decante por la chistosa, la atrabancada y la respondona y no por la científica seria, capaz y discreta que es Claudia. Vaya pobreza intelectual.

La trama de la derechiza es sencilla: emular -de nuevo- lo hecho con Fox en el año 2000, quien a base de puntadas y mentadas, logró “sacar” al PRI de Los Pinos, teniendo como argumento principal la ansiada alternancia política, que convenció a muchos, pero que en realidad alargó el sistema corrupto, ahora en forma de PRIAN.

Como con Fox, la derechiza pretende distraer al pueblo con otro merolico en medio de la plaza, hable y hable, con mentadas y ocurrencias -y quizá hasta maromeras-, que tal vez hagan reír a carcajadas, mientras los ladrones roban sus casas, privatizan empresas y servicios públicos, hacen jugosos negocios y saquean el erario hasta que no quede nada.

Por cierto, Fox puede ser otro error de la derechiza, pues como merolico del grupo, vuelve a pregonar en medio de la plaza vacía, sin que nadie le advierta que está solo, donde lo único que demanda ahora es que le devuelvan su cocol, quiero decir, su pensión, y lo dejen vender mariguana para andar iguales.

Mario Alberto Puga

Politólogo y exdiplomático