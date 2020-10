Una carta al Tribunal

El pasado 1º de julio debió reconocerse el Registro de México Libre, como lo marcaba la ley. Han pasado 104 días y todavía no se reconoce el derecho de asociación política a quienes cumplimos todos los requisitos que la Constitución y la Ley obligan a cumplir para ser un partido político. El INE fue posponiendo la decisión hasta el 4 de septiembre en cuya sesión decidieron inconstitucionalmente negar el registro a más de un cuarto de millón de mexicanas y mexicanos. Impugnamos.

No hay una sola voz autorizada en materia de derecho electoral que considere que la resolución del INE fue adecuada. El 13 de septiembre presentamos la impugnación y hemos asistido a presentar nuestros alegatos. Usted puede consultar más detalles en la página Mexicolibre.org.mx.

En México Libre no hemos parado, algunos de los integrantes organizaron una presentación simbólica de juicios de derechos ciudadanos que ya fueron admitidos. También organizaron la presentación de una carta dirigida a quienes integran el Tribunal Electoral, y abrieron un espacio de seis horas para que integrantes de México Libre enviaran su foto, su correo electrónico y su adhesión a la carta que transcribo adelante. Se juntaron 6,121 cartas y, para no colapsar el sistema electrónico del Tribunal, se envió a cada Magistrado 32 cartas (una por entidad) en la que se acompañaban las firmas y los correos electrónicos.

Transcribo el contenido de la carta al Tribunal Electoral, verán que refleja el sentimiento, la razón y la emoción de valientes mexicanas y mexicanos que tengo el honor de encabezar y defender sus derechos.

“A los Magistrados del Tribunal Electoral

Soy uno de los miles de ciudadanos que hace ya más de un año decidieron unirse para formar un nuevo partido político al que llamamos México Libre.

Por más de 18 meses nos organizamos durante tardes y fines de semana para hablar con nuestros amigos y vecinos y salir a buscar a aquellas personas que compartieran nuestros valores.

La mayoría de nosotros nunca antes había participado en política pero aprendimos a organizar asambleas, a capacitar auxiliares, a organizar pláticas y debates. Recorrimos las calles de México, entregamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y corazón por un proyecto en el que creemos y que tanta falta le hace hoy a nuestro país.

No existe hoy un partido político con el que me sienta identificado o que crea que me representa. Por eso decidí hacer algo por mí mismo y ayudar a fundar un partido del que realmente me siento parte importante, donde se escucha mi voz y todo lo que pienso cuenta.

La verdad es que cumplimos con todos los requisitos que marca la ley y al final de tanto trabajo y tanto cuidado que pusimos todos en hacer las cosas apegados al reglamento el INE decidió cambiarnos las reglas y nos negaron nuestro derecho, haciendo a un lado además todo el trabajo que hay detrás de este gran esfuerzo colectivo de más de un cuarto de millón de mexicanas y mexicanos por reivindicar la política nacional.

Hoy les pido a ustedes, la autoridad electoral, que no permitan que todo esto haya sido en vano. Permitan que el derecho, la buena voluntad y el ejercicio político ciudadano prevalezcan sobre el odio, el rechazo y la división. Porque, al igual que ustedes, nosotros creemos en lo más valioso que hemos construido los ciudadanos de este país: las instituciones autónomas e independientes.

Les pido que juzguen nuestra causa conforme a derecho, les pido que nos hagan justicia a quienes aún confiamos en el Estado de Derecho.

Por un México Libre, responsable y democrático.

Hemos hecho todo por hacer valer nuestro derecho. Conservamos la esperanza porque tenemos la razón y el derecho nos asiste.

Ya fue el INE, ya fue la Corte, y ahora sigue el Tribunal. Sabemos que el Tribunal, como todas las instituciones en México, están recibiendo una presión tremenda como nunca se había visto en décadas en el país, pero confío en que le harán caso a su conciencia, a la justicia, al Derecho y a las voces ciudadanas de nuestra Patria que nos recuerdan la importancia de respetar el Estado democrático y constitucional de Derecho.

Abogada

@Mzavalagc