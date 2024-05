¿Qué rumbo queremos tomar este 2 de junio?

A lo largo de mi paso por la política electoral he escuchado a mucha gente decir “a mí la política no me importa”; sin embargo, aun cuando la política no te importe, sí te afecta, y a mí lo que me afecta me importa. Tendría que ser uno muy bruto para que lo que te afecte no te importe.

La política nos afecta en un sinfín de aspectos como la seguridad, los servicios básicos, la economía, la inversión y la creación de empleos, el campo y la producción de alimentos, las tasas de interés y el riesgo país, la corrupción, la represión y el abuso del poder, los derechos humanos, el crimen organizado, los impuestos, etc.

Asi pues, si la política me afecta y me importa, la primera responsabilidad del ciudadano es informarse y hacerlo de fuentes confiables, distinguiendo entre hechos y opiniones, y aprender a formar criterio sobre lo que es la democracia y la vida en sociedad, una economía social de mercado, el estado de derecho, los derechos humanos y la importancia de la participación de la sociedad en la construcción del presente y el futuro de país.

Resulta que este sexenio de AMLO de abrazos van más de 180 mil asesinatos, mientras en la guerra de Calderón hubo 120mil.

Existe un gran rezago en la inversión pública para proveer servicios básicos como agua potable y luz eléctrica, al extremo que estos ya son una limitante para la inversión productiva.

La deuda pública del gobierno federal ha crecido de 10.5 billones de pesos en 2018 a 15.5 billones al terminar el primer trimestre del 2024, pasando del 43.6% del PIB en 2018 al 50.2% del PIB en marzo de este año.

El campo, en particular los agricultores graneros, fue abandonado por este gobierno al no darles certidumbre ni precios de garantía, si no que se privilegió la importación de maíz, frijol y arroz.

En materia de combate a la corrupción ¿algo cambió para bien en este sexenio? ¿hay menos corrupción con la 4T? ¿existen mejores instituciones y leyes para combatirla? ¡La correcta política anticorrupción es cero impunidad a los corruptos!

Pemex históricamente aportó recursos al erario, ¡hoy cuesta! ya que Pemex está totalmente quebrada con un total de activos de 2.3 billones de pesos, pero debe un total de 4.0 billones de pasivo, por lo que tiene un déficit de patrimonio de -1.7 billones de pesos, según lo reporta el dictamen de KPMG del 21 de abril de 2023.

Vemos que los asesinatos han crecido, la deuda del gobierno aumentó, Pemex está quebrado, la inversión en agua potable, luz, salud y educación están totalmente abandonados, lo cual contrasta totalmente con el discurso de AMLO, dejando en evidencia que la 4T es una mentira, un discurso demagógico con fines de manipulación confiados en que la mayoría de la gente no se informa ni checa lo que le dicen.

Hoy 50% de la población mexicana es menor de 30 años, 40% está considerada como pobre y 55% del empleo es informal. Con esta realidad el nombre del juego en el país se llama empleo formal; y para esto se necesita inversión que genere los empleos formales que los jóvenes necesitan. Solo con más y mejores empresarios se tendrán más y mejores empresas que creen más y mejores empleos.

¿Quién tiene en su chip la importancia de la empresa como generadora de empleo formal? ¿quién tiene en su ADN el ser “espantapájaros” de la inversión por que cree en la lucha de clases? ¿Quién tiene en su ADN el respecto a la democracia y al estado de derecho?

La respuesta a estas preguntas es la clave para decidir nuestro voto este 2 junio. Yo voy a votar por Xóchitl.