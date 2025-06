¿Sí seremos enemigos de los EUA?

Ni bien había terminado “la guerra de los 12 días” (Bautizada así por Donald Trump) entre Israel e Irán y rájale, que se hace público por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que tres instituciones bancarias están señaladas de permitir lavado de dinero en sus operaciones de parte de organizaciones del narcotráfico como el Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco, dependiendo la institución bancaria que se revise, CIBanco, Intercam y Casa de Bolsa Vector.

¿En qué andabamos apenas hace una semana, semana y media? En los megaoperativos contra migrantes centrados en Los Ángeles, California. Muchos de ellos mexicanos. Ya vimos que la medida ha continuado y los agentes del ICE aplican toda la fuerza que pueden para detener a un ciudadano, que por cierto, de acuerdo con los reportes de los medios en Estados Unidos, hasta 7 de cada 10 detenidos no cuentan con antecedentes penales, cuando la promesa de Trump fue detener a delincuentes.

El tema es el ánimo que ha hecho sentir la administración trumpista contra la comunidad hispana, particularmente la mexicana. Muchos de los reclamos de los hispanos es ¿por qué los tratan como si fueran delincuentes?, como si fueran enemigos cuando muchos de ellos, decenas, miles, han ayudado a que ese país sea lo que es.

Horas antes de que se hiciera público lo de las instituciones bancarias, la fiscal de los Estados Unidos Pamela Bondi compareció ante el comité de gastos del Senado y dijo:

“No nos dejaremos intimidar y mantendremos a Estados Unidos a salvo gracias al liderazgo del presidente Trump. No solo frente a Irán, sino también frente a Rusia, China y México. Frente a cualquier adversario extranjero, ya sea que intente matarnos físicamente o mediante la sobredosis de nuestros hijos con drogas. Haremos todo lo que esté en nuestro poder, gracias a su liderazgo, para mantener a Estados Unidos seguro”. Con esto, Bondi pone a nuestro país en una lista sin duda de países que si no son enemigos, pues no son amigos.

A esto de la fiscal, la presidenta Sheinbaum respondió que a la funcionaria estadounidense le hacía falta información. Va.

Y vino el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el golpe fuertísimo al sistema bancario mexicano.

No hay que olvidar que una de las ideas que se manejan con frecuencia es que Donald Trump está convencido de que López Obrador le mintió cuando hablaban de combate a los grupos del narcotráfico. A Trump le han hablado seriamente de que el expresidente permitió el trabajo de los cárteles de las drogas en México, teniendo como consecuencia que éstas llegaran a Estados Unidos y mataran a cientos de miles de estadounidenses en los últimos años con sus drogas.

Esa discusión de la comunión de los grupos de narcotráfico con el gobierno de López Obrador y de Morena se dio fuerte en la elección del 2021 por como se comportaron estos grupos en Michoacán, Sinaloa, Sonora, Baja California y otros estados.

Dice la presidenta Sheinbaum que se van a quedar con las ganas aquellos que quieren ver que México tenga mala relación con los Estados Unidos porque siempre van a ser buenas. Bueno, pues ojalá porque a veces sí da la impresión de que nos tratan como enemigos. Otra discusión es si nos lo merecemos o no.

Periodista. @ConFeregrino