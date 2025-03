Aranceles y seguridad

Termina una semana muy intensa en temas políticos, económicos y de seguridad. Para el gobierno mexicano en estos días ha habido sólo dos temas importantes en las muchas evaluaciones y análisis que se hacen en Palacio Nacional. El tema Trump y la imposición de aranceles, y el tema de la seguridad y los intensos operativos que hay en diferentes partes del país para recuperar el orden perdido en la administración de López Obrador.

El tema de los aranceles parece un tema resuelto, así que esas medidas “arancelarias y no arancelarias” advertidas por la Presidenta, no se van a dar mañana.

En lo que tiene que ver con el otro tema, el análisis de las áreas de seguridad y de la propia Presidenta pasa, hoy por hoy y de manera particular, por 4 entidades: Querétaro, Chiapas, Sinaloa y Tabasco.

¿Cómo se explica esto? De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana más reciente de diciembre de 2024, las ciudades capitales de estos estados experimentaron un brinco notorio en la percepción de inseguridad de sus poblaciones.

La masacre de Querétaro en el Bar Los Cantaritos del 9 de noviembre de 2024 dio un salto en la percepción de inseguridad entre la población. Se doblaron los números. Antes de los hechos, 4 de cada 10 se sentían inseguros en esa ciudad. Tras la masacre, 9 de cada 10 queretanos se sienten inseguros.

En Culiacán, Sinaloa, luego del inicio de la batalla entre mayiza y chapiza, la percepción de inseguridad en la población subió de 5 de cada 10, a 9 de cada 10.

En Villahermosa, Tabasco, la percepción ya de por sí alterada por los hechos de casi todo un año, subió de 78 a 95. Es decir, casi 10 de cada 10 ciudadanos sienten inseguridad. Algo muy parecido al terror.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la percepción de inseguridad sigue al alza. Subió de 85 a 90. Es decir, 9 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros de vivir en Chiapas.

Por eso, para esta administración atender la situación de seguridad en estos estados es prioridad. Es un asunto de “estabilidad nacional”, me dijo un alto funcionario del área de seguridad. Por encima, incluso, de si hay un gobernador como el de Sinaloa. Pero primero va la estabilidad nacional y luego será luego.

Recientemente podemos, además, sumar Guanajuato, entidad que está fuera de cualquier control en materia de asesinatos. Pero ahí habrá que esperar a que la gobernadora se meta más en los temas de seguridad porque hasta el momento lo ha dejado a segundos y terceros mandos.

De salida…

No tardó mucho en llegar el manotazo de la presidenta Sheinbaum para que el senador Félix Salgado Macedonio entendiera que no será gobernador de Guerrero, por lo menos no en el 2027. La Presidenta le dijo que “no puede ser que la ambición personal esté por encima de la transformación”. Uno fuera.

Faltan los senadores Saúl Monreal, de Zacatecas, y Ruth González, de San Luis Potosí, sobre quienes pesará la otra frase de la Presidenta: “Se van a ver mal”. Ella, la esposa del gobernador de San Luis Potosí, y él hermano del gobernador de Zacatecas.

Una más…

Mañana se cumplen 6 meses de que iniciaron los enfrentamientos entre la chapiza y la mayiza. El ambiente desde afuera parece más relajado en Sinaloa. Los carnavales salieron muy bien. Falta saber si la sociedad siente que su vida puede regresar a la normalidad poco a poco.

Periodista.

@ConFeregrino