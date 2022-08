US Open lleno de novedades

Fernanda Contreras, la jugadora mexicana que se desarrolló jugando al tenis en Estados Unidos, pertenece a una tradicional familia tenística de México.

Ella ha hecho algo sobresaliente, clasificando por tercera ocasión, en un solo año, a un torneo de Grand Slam, lo cual no es cosa menor.

Se trata del US Open, que inicia hoy en el barrio de Flushing Meadows, Nueva York.

Fernanda lo hizo ya en Roland Garros, en Wimbledon y ahora en el US Open, cuarto Grand Slam del año.

Fernanda es graduada de la Universidad de Vanderbilt, en Ingenieria Mecánica, y decidió jugar como profesional, dándose cuenta rápidamente de que tiene las condiciones necesarias para ir avanzando en las clasificaciones, y vaya que sí ha explotado su talento, con tres clasificaciones titánicas este 2022.

Contreras estará encabezando al equipo mexicano de la Billie Jean King Cup, que se enfrentará a Serbia en las canchas de arcilla de San Luis Potosí el 11 y 12 de noviembre, acompañada de otra de las grandes estrellas del tenis mexicano, como Giuliana Olmos, quien actualmente es una de las mejores tenistas de dobles en el mundo.

Renata Zarazúa y Marcela Zacarías completan el equipo. El capitán, Agustín Moreno, tiene mucha fe en que el equipo mexicano avance a los Playoffs del Grupo Mundial.

Daniil Medvedev es actualmente el mejor tenista del mundo, de acuerdo a la clasificación. El ruso es el campeón defensor del US Open, y —en su camino a la final— tiene a Stefanos Tsitsipas y a Casper Rudd, mientras que Rafael Nadal, quien a pesar de sus lesiones es considerado junto a Medvedev como favorito para ganar este torneo, tendría que vérselas con Carlos Alcaraz en semifinales, pero todo esto es hipotético, pues para llegar a esa ronda hay que ganar cinco partidos, a tres de cinco sets, bajo los estragos de un calor infernal en Flushing Meadows.

Alcaraz tiene un gran tenis, pero ya lo empezaron a conocer y los entrenadores y sus adversarios ya saben cómo juega, así que ya no serán sorprendidos. Hay tres jugadores que pueden alterar el orden con sorpresivas actuaciones, como son el italiano Jannik Sinner, el estadounidense Taylor Fritz y el irreverente, pero talentoso, Nick Kyrgios. Las ausencias de Novak Djokovic y Roger Federer se van a notar.

En las mujeres, el evento luce muy atractivo, robándose la atención Serena Williams, quien anunció su retiro en el marco del US Open. Está dejando un legado impresionante, muy difícil de superar. Serena no está en condiciones de ganar el torneo, pues ha participado muy poco en los últimos años, pero puede sorprender. La polaca Iga Swiatek es la favorita, pero sus últimas actuaciones han dejado dudas. Emma Raducanu, Naomi Osaka y Simona Halep serán peligrosas. Estaremos atentos al US Open, ¿me acompañan?