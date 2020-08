US Open 2020 y su credibilidad

Ni Rafa Nadal, ni Bianca Andreescu, campeones del US Open 2019, estarán presentes en Nueva York, citando sus propios protocolos de seguridad y no estar preparados para viajar a una de las ciudades más castigadas por el Covid-19.

Ashley Barty, la australiana número 1 del mundo, Stan Wawrinka, Simona Halep, Nick Kyrgios, Elina Svitolina, Naomi Osaka y algunos más, han decidido no asistir. Novak Djokovic, víctima de Covid, se ha reportado recuperado, confirmando su participación.

Roger Federer, por su parte, no asiste por haber sido operado de la rodilla. Hay varios tenistas que buscan un título de Grand Slam, como Tsitsipas, Zverev, Thiem y Medvedev. En las mujeres, Serena Williams, Sofia Kenin y Coco Gauff, son las favoritas para levantar el trofeo.

Hay tres principales razones detrás de la celebración del US Open 2020, siendo la primera el compromiso comercial que la USTA, la Federación de Tenis de EEUU, tiene con los patrocinadores y los diversos medios de televisión que transmiten 15 días seguidos los partidos más importantes de cada jornada, en las mujeres y en los hombres.

La segunda es la historia del US Open, que inició en 1881 en Newport y ahora está en una de las instalaciones deportivas más impresionantes del mundo, que es el Centro Nacional de Tenis, en Flushing Meadows.

La tercera es que El US Open, junto con Wimbledon, Roland Garros y el Abierto de Australia, constituye los cuatro eventos del Grand Slam y, junto con la Copa Davis, conforman el estandarte de uno de los deportes más seguidos en todo el mundo y con una penetración impresionante en medios de comunicación.

La credibilidad del US Open es por lo que se ha luchado, pues el tenis en Estados Unidos es una disciplina deportiva muy organizada, con instalaciones públicas y privadas en colegios y universidades, y con una institución muy seria con finanzas públicas, que opera en los miles de millones de dólares.

El US Open 2020 tiene el compromiso de hacer hasta lo imposible por realizar su torneo de tenis, que no solamente reparte más de 53 millones de dólares, cantidad que no es más que una pequeña fracción del valor del tenis en EEUU y de esta industria deportiva que representa todos los órdenes, como lo familiar, lo estudiantil, los clubes, los fabricantes de raquetas, pelotas, superficies e instalaciones deportivas, empresas de este deporte, medios de comunicación y —sobre todo— la práctica de este deporte, que aporta a la sociedad un estímulo vital.

¡Vamos! La USTA, con sus millones de practicantes, tiene un compromiso ineludible de hacer su torneo, de mantener su credibilidad, de cumplir sus compromisos con jugadores y aficionados, a pesar de que no puedan participar algunos de sus grandes exponentes por razones obvias.

