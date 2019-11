Tsitsipas gana en Londres y la Copa Davis apasiona en Madrid

En una final llena de expectación, los dos mejores tenistas de la semana se enfrentaron en la final de la ATP ofreciendo un extraordinario partido. El austriaco de 26 años, Dominic Thiem, número 4 del mundo se enfrentó al griego de 21 años de edad, Stefanos Tsitsipas, número 6 de la clasificación.

Ambos jugadores deseando confirmarse como los mejores y empezar a desplazar a Nadal, a Djokovic y a Federer, se afirmaron como los grandes herederos de las glorias de los tres fantásticos.

Por un lado todo el mundo espera que Thiem sea el sucesor de Nadal en las canchas de arcilla, mientras que por el otro Tsitsipas, a su corta edad, ha tenido un ascenso meteórico en los últimos dos años, y esa naturalidad y aspecto relajado lo están proyectando a ser el favorito de muchos.

En un encuentro dramático, lleno de vaivenes, el griego Tsitsipas venció a Dominic Thiem, quien peleó hasta el último punto ante una delirante afición londinense que no dejó de gritar y de apoyar a los dos auténticos gladiadores, quienes además nos dejaron ver que el revés a una mano, tal y como lo hace Federer, no ha desaparecido y que está más vivo que nunca.

Ya se pueden retirar tranquilos los tres grandes…, vienen cuatro jugadores enormes, con gran personalidad y una potencia fuera de serie. Sus nombres, Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem, Alex Zverev y Daniil Medvedev.

Leer también: El mexicano Carlos Ortiz buscará mañana empatar la cima del torneo



COPA DAVIS MÁGICA

Madrid, capital de España y conocida como Villa y Corte, es la ciudad que está recibiendo a los mejores 18 equipos del mundo, representando a 18 naciones, en un formato “millennial”, dinámico y emocionante que da oportunidad de hacer brillar a la competencia más tradicional del tenis por equipos.

Es un auténtico Mundial del tenis en una sola semana, después de las etapas de calificación pertinentes alrededor del mundo y reuniendo a tenistas de la talla de Rafa Nadal, Novak Djokovic actuales 1 y 2 del mundo, Andy Murray y un gran elenco de estrellas.

Roger Federer y Alex Zverev decidieron no jugar Copa Davis y no representar a sus países, situaciones que les ha traído críticas en la prensa suiza y alemana. Federer, que ha ganado todo, decidió no jugar desde la etapa de calificación y dejar a Suiza y a su compañero Stan Wawrinka ausente de una Copa Davis que bien pudo haber sido una cereza más en el enorme pastel de triunfos del Maestro Federer. Roger, en lugar de participar, decidió jugar partidos de exhibición en América Latina incluido México, precisamente con el otro ausente, Zverev.

Pero aún sin ellos, Madrid, y su sede la Caja Mágica, tendrán un exceso de emociones, pasión, espectáculo y ambiente con los mejores equipos y jugadores del mundo, que solamente la Copa Davis puede ofrecer.

Vamos Copa Davis…!!!