1. Solo en Grand Slams podemos apreciar un partido de 5 horas con 8 minutos entre dos grandes, bueno uno no tan grande físicamente como es el “Peque” Diego Schawrtzman , pero quien sí tiene un corazón más grande que la Torre Eiffel y otro sensacional jugador como Dominic Thiem, reciente Campeón del US OPEN al quien no le alcanzó el físico para derrotar a un agigantado argentino quien demuestra que el tenis es de talento, es de estrategia, de condición física y de un enorme deseo de triunfo…, todo esto y mas le sobró a Schawrtzman en el Estadio Phiilippe Chartier en el Bosque de Boloña. Fueron 5 largos sets, con aciertos y errores, pero ninguno de los dos se dio por vencido y la lucha titánica que sostuvieron emocionó a todos. Un apunte mas, como da gusto ver a Thiem y a Schawrtzman después del partido saludarse, felicitarse y sonreír entre dos grandes amigos y profesionales.

2. Si Argentina esta en semifinales de hombres con Diego Schartzman, no se podría quedar atrás la rosarina Nadia Ponotoska, otra argentina con una valentía para jugar que deja huella. Nadia derrotó a Elina Svitolina, Número 5 del mundo quien simplemente sucumbio ante los golpes fuertes y precisos de Nadia quien jugó el partido de su vida, borró de la cancha a Svitolina y ahora esta en las semifinales de un torneo de Grand Slam y Nadia Ponotoska viene de la calificación, así que su mérito es doble. Que bien Argentina…!!! Bravo..!!!.

3. El Gobierno de París revisó el protocolo de prevención contra el coronavirus y decidió mantener las condiciones de asistencia al torneo y seguirán asistiendo solamente 1,000 aficionados con boleto pagado y afortunados después de una rifa. El coronavirus esta teniendo otra ola de contagios en Europa y se están tomando todo tipo de precauciones. Las jugadoras y jugadores agradecieron el gesto al Gobierno de Francia , pues desean tener algo de público que ambienta significativamente los partidos. Además ya es la recta final, con las semifinales de mujeres y hombres.