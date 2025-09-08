Lo que nos deja el US Open 2025

El último torneo del Grand Slam en el año ha sido una reconfirmación de lo que las y los mejores tenistas del mundo han proyectado, con niveles insospechados, siendo Aryna Sabalenka la ganadora del título (sobre Amanda Anisimova), en una final llena de técnica, poder, condición física y un inconmensurable deseo de triunfo por parte de ambas jugadoras.

Carlos Alcaraz es el campeón del US Open, venciendo brillantemente a Jannik Sinner, y convirtiéndose en el número uno del mundo.

Con una estrategia de golpes rápidos y explosivos, sorprendió a Jannik Sinner desde el inicio del partido.

No hay duda de que Carlos y Jannik son los dos mejores tenistas del momento y continuarán alternándose la posición de número uno del mundo. Seguirán teniendo duelos extraordinarios, regalándonos grandes momentos.

Carlos y su magia, aunada a la emoción y la explosividad de sus golpes, con una estrategia y selección de golpes brillante, sorprendió a Jannik, obteniendo el título, logro que el italiano había conseguido el año pasado.

Estos partidos entre Alcaraz y Sinner se han convertido en un clásico entre ellos, entre España e Italia, además de ser ya un desafío pasional que rebasa emociones.

El tenis —como cualquier otra actividad— tiene niveles, pero con el que están jugando estos dos titanes es insospechado.

No sólo la técnica, sino las estrategias y todo lo que generan, además de la atención mediática alrededor del mundo.

Un US Open 2025 intenso, que nos deja un cambio en la posición de honor, ahora propiedad de Alcaraz. Y en las mujeres, una confirmación de Sabalenka como la mejor tenista en el mundo.

La mecánica de los cuatro torneos que conforman el Grand Slam, que duran 15 días de actividad, con amplia cobertura mediática, han creado un interés inusual, récord en los premios y una derrama económica enorme para cada una de las cuatro sedes de estos certámenes.

Al final, el US Open 2015 ha sido un auténtico regalo para los aficionados, lleno de grandes momentos, destacando la personalidad, temperamento y temple de Carlos y Jannik; cada uno, a su estilo.

luis@vamosdeportes.com