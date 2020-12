Grandes ajustes en 2021

1.— Los Juegos Olímpicos, que debieron celebrarse en 2020, tienen la luz verde del Comité Organizador, junto con el Comité Olimpico Internacional, para que se celebren a partir del 23 de julio de 2021. De acuerdo con las encuestas en Japón, más del 50% de la población no desea ya tener los Juegos Olímpicos, ya que están preocupados por la recuperación económica y su bienestar. ¿Por qué el Comite Olimpico Internacional insiste en realizar estos Juegos?

El COI adquirió, por 24 millones de euros, una póliza de seguros con cobertura de 800 millones por los Juegos Olímpicos de Tokio, que no cubriría la multimillonaria cantidad que recibirá de celebrarse la justa. El gran perdedor es Japón, porque aunque estén confirmados los JJOO en Tokio, la incertidumbre de la pandemia sigue siendo muy alta. Lo primero que hay que reconocer es el proceder del primer ministro japonés Yoshihide Suga y sus gobernantes en cumplir con el compromiso de celebrar esta gran justa deportiva, reconociendo que están perdiendo cantidades de dinero impresionantes en estos Juegos Olímpicos, considerados ya como los más caros en la historia.

2.— El tenis es otro de los deportes que ha sufrido, pues el calendario de torneos se realiza de acuerdo con la coordinación de empresas promotoras en los diversos países con la ATP Tour y cada una tiene pérdidas económicas importantes al no celebrar su certamen. El 2020 tuvo un sinnúmero de restricciones, porque solamente se pudieron celebrar tres de los cuatro Grand Slams; el único que decidió no hacerlo fue Wimbledon. El All England Club y la Asociación de Tenis de Gran Bretaña estaban asegurados y prefirieron tomar la póliza, llegar a un arreglo, recibir 141 millones de libras esterlinas y no arriesgar la salud de jugadores y aficionados. Este acuerdo se cerró hace más de 20 años y Wimbledon pagaba dos millones de dólares de forma anual.

3.— Las grandes Ligas profesionales y colegiales en Estados Unidos, y en muchos países del orbe, generadoras de empleos ligadas a industrias del entretenimiento, publicidad, medios de comunicación, alimentos y bebidas, han hecho malabares para no cerrar y llevar a cabo —lo más cercano posible a su costumbre— todas las actividades y minimizar sus pérdidas. Los grandes empresarios, dueños de equipos, han tenido que reducir drásticamente los salarios de sus superestrellas, aunque muchos contaban con algún tipo de póliza que los aseguraba.

4.— Las consecuencias y lecciones que la pandemia está dejando son que, como muchas industrias, el deporte tendrá que ajustarse a una nueva economía, que los grandes salarios se reduzcan, que los estadios tomen mayores precauciones y no estar a su máxima capacidad, que los protocolos y cuidados médicos a los atletas aumenten, que las instalaciones se actualicen, entre algunas otras novedades.

¡Vamos! A ajustarnos a la nueva realidad y las empresas aseguradoras subirán sus costos en las pólizas.

