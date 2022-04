1.— Una de las más grandes satisfacciones que el deporte mexicano tuvo la semana que recién terminó, fue el reencuentro de un torneo ATP , llamado desde hace algunos años México City Open, y nada menos que en las instalaciones históricas del Estadio Rafael Osuna del Centro Deportivo Chapultepec. México se ha distinguido por ser un destino deportivo muy importante en muchas disciplinas, y el remodelado estadio del Depor vuelve a vivir un torneo de talla internacional ATP. Jorge Nicolin ha recuperado la historia, y lo mejor es que el CDCH se vuelve a confirmar como la plataforma del tenis mexicano, abriendo una ventana a los jóvenes que buscan colocarse entre las clasificaciones de la ATP, y qué mejor que en donde el tenis mexicano tiene tradición, historia y recuerdos imborrables, ya que su arcilla ha sido pisada por los mejores tenistas del mundo. Jorge Nicolin y su staff en el CDCH lograron poner otra vez el nombre de México en el tenis mundial.



2.— El tenis internacional está pasando por momentos difíciles, por el exceso de exposición que tienen los profesionales de este deporte. Indian Wells y Miami exhibieron que tener tantos torneos provoca que hombres y mujeres profesionales se inscriban y después no se presenten o se “lesionen”, quitando oportunidad a tenistas que desean ascender en la clasificación. Por otro lado, está el poco profesionalismo de algunas “estrellas”, como es el caso del australiano Nick Kyrgios, quien se complica la existencia con los jueces, reclamando airadamente sus decisiones. Es un maleducado y poco profesional al que solamente con multas la ATP Tour lo está eliminando de los torneos, y se está echando la soga al cuello. A su vez, los jueces están cometiendo muchos errores, a pesar de ser auxiliados por el sistema digital que ahora utilizan. El problema de los jueces es que, con todo el apoyo tecnológico, se están equivocando, pecan de exhibicionistas, olvidando que el público desea ver a los protagonistas y el mejor juez es el que no se nota. Los jueces se tienen que preparar, estudiar, tienen que procurar cuidar la reglas, olvidar el protagonismo. Afortunadamente, la ITF, la ATP y la WTA han identificado el problema, que irán resolviendo eliminando jueces y árbitros de torneos que simplemente no pueden con el paquete.

3.— Comienzan los torneos sobre arcilla en Europa, con Mónaco esta semana; vendrá Roma y otros antes de llegar a Roland Garros. Veremos tenis muy atractivo sobre arcilla, donde Rafael Nadal continuará siendo invencible. En los veteranos, el reorganizado tenis de seniors de México estará representado por varios equipos en el Mundial ITF Seniors, que inicia el 23 de abril en Florida.

