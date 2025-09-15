El deporte, lleno de gossip

Desde hace algún tiempo, las redes sociales se han dedicado a sacar mucha información alarmista, llena de chismes, mentiras, y muy rara ocasión colocan un comentario verdadero y serio.

Cada vez son más este tipo de mensajes, manifestando situaciones escandalosas de varias de las figuras del deporte, sin olvidar que las redes sociales han convertido a miles o millones en “especialistas”, en “periodistas” o en “reporteros” en diversas materias.

El deporte ocupa un buen espacio del gossip, que no es más que chisme, rumor, habladuría y hasta invención.

El deporte es actual y cambiante; va de acuerdo con el calendario de eventos, así que estos “analistas” se despachan con la cuchara grande, creando una ola de comentarios y engañando a los lectores.

Cambiando a otro tema, tenistas mexicanos, hechos con su propio esfuerzo y disciplina, sin apoyo —como muchos deportistas del país que son triunfadores— tuvieron destacadas actuaciones, estos días, alrededor del mundo.

Renata Zarazúa continúa con un excelente manejo de torneos, jugando algunos eventos grandes, como los que integran el Grand Slam (cuando su clasificación se lo permite) y pequeños, como en Brasil, un WTA 250.

En Sao Paulo, Renata llegó a semifinales, ganándole a la brasileña Beatriz Haddad Maia, quien es actualmente la mejor clasificada de Latinoamérica, en su propia casa.

Renata perdió en la siguiente ronda, pero continúa acumulando —poco a poco— puntos y premios que la mantienen con posibilidades de jugar torneos con mayores bolsas, además de que tiene la oportunidad de medirse a mejores tenistas, donde sí puede ganarles.

En Copa Davis, México —que se encuentra jugando en el Grupo Mundial II— presenta a un equipo joven, con Rodrigo Pacheco, Luis Carlos Álvarez, Alejandro Hernández, Daniel Moreno y Luca Lemaitre.

Venció a Estonia a domicilio, con cuatro jugadores de la Academia de Tenis del Centro TCP de Alain Lemaitre, demostrando que —con trabajo, preparación y disciplina— estos tenistas jóvenes, de tener más apoyo y un buen manejo de torneos, podrán aspirar a llegar a mejores posiciones en el tenis internacional.

luis@vamosdeportes.com