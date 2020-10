DJOKOVIC Y NADAL DE GANAR…, HAY TIRO

1. Con la argentina Nadia Podoroska viniendo de la calificación, derrotando en el camino a muchas jugadoras con mejor clasificación que ella, incluida Elina Svitolina, número 5 del mundo, simplemente se confirma que el trabajo duro paga. Podoroska, una chica de origen ucraniano, con un tesón enorme, con un enorme deseo de triunfo y después de jugar torneos con poca puntuación en muchas partes del mundo, entra al torneo más importante del Grand Slam para los tenistas latinoamericanos, el Roland Garros, donde estos tenistas han brillado enormemente por ser un torneo que se juega en arcilla. Nadia Podoroska, a sus 23 años tiene asegurado un mejor lugar en el ranking WTA y podrá entrar directamente a los cuadros principales, lo cual es una gran ayuda ya que no tendrá que jugar tantos partidos y llegará ya con un cheque asegurado. La polaca Iga Swintek, de 19 años, entró a su partido contra Podoroska con una enorme confianza, con una gran determinación y con una seguridad, que parecía una gran veterana. Iga declaró después del partido “Todo el trabajo que he realizado con el psicólogo me ha ayudado mucho a creer en mí misma y saber que sí puedo ganar, porque en el tenis y en el deporte la psicología juega un enorme papel”.



2. Iga Swintek de Polonia jugará contra la norteamericana Sofia Kenin, quien este año ya ganó el primer torneo de Grand Slam en Australia y ahora está en la antesala de adjudicarse su segundo título de Grand Slam. La talentosa Svitolina, debe imponerse a la agresividad de Swintek.

3. Ahora nos vamos a las semifinales de los hombres que serán sumamente atractivas y, todo indica que los dos mejores tenistas del momento Novak Djokovic y Rafael Nadal están a solamente un juego de llegar a otra inolvidable y esperada final. Nadal busca su décimo tercer título de Grand Slam y Novak Djokovic busca continuar con su cadena de triunfos, rompiendo récords y actuando mejor que cualquier actor de teatro en Broadway. Antes, Djokovic tendrá que vencer al griego Tsitsipas, quien cada día demuestra que tiene el tenis y la personalidad para llegar a ser el número uno. Tsitsipas es el tenista más popular en París, lo quiere mucho la gente, los medios y es popular entre los jugadores; sin embargo, creo que aún no está preparado mentalmente para hacerle frente a Novak Djokovic. El serbio está convirtiéndose en el “malo de la película’ por sus gritos y modales dentro de la cancha. No lo quiero justificar, pero ser el número uno del mundo es una enorme responsabilidad y parece estar muy presionado. Djokovic y sus cosas, deben imponerse al griego Tsitsipas, que aparte de tenista parece un Rockstar.

4. La otra semifinal es de pronóstico reservado, ya que el “Peque” Diego Schartzman le tiene tomada la medida a Rafael Nadal, prueba de ello, el argentino le dio un bello paseo por el Foro Itálico llevándoselo de la mano por toda Roma, cuando le ganó en dos sets en la semifinal de ese gran torneo. Ahora bien, Rafa ha ajustado varias situaciones técnicas y se ve más atinado y le está corriendo mejor la pelota. Schwartzman viene de un maratónico partido contra Dominic Thiem y por mejor condición física que tenga difícilmente estará al 100%, pero tiene una garra, un corazón y un enorme deseo de triunfo, que no se lo quita nadie.

5. Ya quedan tres partidos nada más, dos semifinales de singles de hombres y la final de singles de mujeres. En las mujeres Soíia Kenin es quien debe de ganar y en los hombres, Djokovic debe vencer a Tsitsipas y Nadal a Schwartzman pero no podemos predecir qué pasará en finales pues debemos esperar cómo se desarrollan las semifinales, qué desgaste tendrán los que ganen y pasen a la final, pero de acuerdo a la lógica, Nadal debería imponerse a Djokovic, pero lo cierto es que nada está escrito y todavía tenemos que esperar a los resultados de mańana.

Vamos, una final de película podría llegar a ser la de Djokovic y Nadal, ambos en gran momento; tienen que ganar sus partidos de semis, son el número uno y el número dos y si ganan hoy…, hay tiro. Ambos no se soportan.

[email protected]