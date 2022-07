Djokovic está de regreso

Novak Djokovic quizá no sea tan popular como Roger Federer ni como Rafael Nadal, pero indiscutiblemente los tres son admirables campeones. Si se tuviera que escribir una novela sobre ellos, no tendría credibilidad, pero -al revisar los números de Novak, Roger y Rafa- se diría todo.

Hace unas semanas, solamente hablábamos de Nadal y sus 14 títulos de Roland Garros, lo que es difícil de creer, pero existe. De Roger Federer y sus ocho títulos de Wimbledon se mencionaba muy poco, y de Novak Djokovic y sus ahora siete cetros de Wimbledon y nueve de Australia eran mínimas las menciones, pero -a partir de hoy- Djokovic es el que más finales de Grand Slam ha disputado, con 32, y en los últimos 14 años entre los tres tienen 63 títulos de Grand Slam. ¡Increíble!



Al iniciar The Championships hace 14 días, todos deseábamos una final entre "Nole" y Rafa. Sólo se encontrarían en la final. La superficie de pasto no es la mejor para Rafa, quien siempre comentó que estaba lesionado, pero quería jugar porque soñaba con ganar los cuatro torneos de GS en un solo año. Se impuso en Australia y Roland Garros, así que le faltaba Wimbledon y el US Open. No olvidemos que Novak Djokovic, por no vacunarse, perdió la oportunidad de ganar Australia, torneo que es el que ha ganado nueve veces.

El serbio estuvo volando bajo el radar, a pesar de ser el uno en la siembra y campeón defensor. Decidió estar "concentrado en pelotas, raquetas, cancha y estrategias para ganar en Wimbledon". Asimismo, tiene un altísimo grado en su concentración en cada uno de los encuentros, notándose cuando venció al italiano Jannik Sinner en cinco sets, estando 2-0 en contra.

Siempre se le ha conocido por darle la vuelta a los partidos; es un gran estratega y sabe cómo jugarle a los contrarios. El partido contra Nick Kyrgios no era fácil, tenía un alto grado de dificultad, siendo una difícil prueba para Djokovic, pues quería probarse y demostrar al mundo que podía regresar a ganar torneos de Grand Slam, y vaya si lo hizo, con estilo en el certamen más prestigiado de los cuatro del Grand Slam.

Observando a Djokovic durante el partido, nunca cayó en las distracciones con el polémico Nick Kyrgios, quien es el único jugador en tener victorias sobre Novak, Nadal, Federar y Andy Murray, pero quizá su carácter, su mente, su fragilidad emocional, no lo dejan llegar más lejos, pues empieza a perder la cabeza por insignificancias y a reclamar situaciones absurdas que primero lo sacan de concentración y después al contrario. "Nole" tiene mucho kilometraje recorrido, además de que nunca se dejó impresionar por su buen amigo australiano.

Novak Djokovic vuelve a colocarse en "los cuernos de la luna" y está de regreso, después de su gran exhibición tenística en Wimbledon. Y el torneo tuvo sus cosas, entre muchas otras Elena Rybakina con pasaporte de Kazajistán, quien es nacida en Moscú -donde reside-, y se convirtió en la campeona de Wimbledon. Los ingleses no dejaron a rusos y bielorrusos jugar, pero el pasaporte de Rybakina es de otro país.

