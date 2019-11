Djokovic deja mensaje a Roger y Rafa

En Londres se celebran las finales con los mejores ocho tenistas de 2019. Este gran torneo tiene dos Grupos. Djokovic y Nadal se están disputando el honor de terminar en la posición más alta de la clasificación mundial y todo está en juego esta semana en la arena O2, a la orilla del río Támesis.

Novak fue durante prácticamente todo el año el número uno de la clasificación ATP. Continúa sacándole ventaja a Nadal y a Federer en triunfos en torneos ATP1000. Nadal, por su parte, con todo y la lesión abdominal que lo hizo abandonar el torneo de París hace nueve días, se encuentra en la posición de honor, pero puede ser pasajera si el serbio gana este torneo.

Nadal, Medvedev, Tsitsipas y Zverev se encuentran en el Grupo Agassi, mientras que en el Borg están Djokovic, Federer, Thiem y Berrettini.

Djokovic ha venido volando bajo el radar, con el objeto de no distraerse en su meta de terminar como número uno del mundo y empatar el récord de Federer de seis títulos en finales de la ATP.

Nadal se lesionó en París y no se pudo dar una batalla entre los dos mejores del mundo. Por su parte, Federer está administrándose, pues la posición de número uno ya no está cercana a sus posibilidades, pero nunca lo podemos dar por descontado en un torneo de esta magnitud.

Roger Federer se ha concentrado ahora más en las exhibiciones que confirman su gran popularidad y las realiza en el ocaso de su carrera, en un territorio que casi nunca lo pudo ver en persona.

La gira internacional que realizará en América Latina ha sido un éxito de taquilla, comparable a cuando llegó la Fórmula 1 a México, porque ningún aficionado se quiere perder este evento. No es ningún torneo oficial, pero los y las que lo han seguido a lo largo de su carrera van a poder disfrutarlo, aunque sea un ratito, en la Plaza de Toros México.

El hombre a vencer es Djokovic, por todo lo que está en juego y, con su triunfo de ayer sobre el italiano Matteo Berrettini, está enviando un mensaje claro a Nadal y a Federer de que el que está mandando en la fiesta es él.

Por otro lado, hay que recordar que es un torneo muy complicado, porque cada jugador tendrá que ganar su grupo, después las semifinales y una final, así que quien esté mejor preparado física y mentalmente ganará. Para nosotros, es Novak Djokovic. ¡Vamos Maestros!