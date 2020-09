DETALLES DEL US OPEN

1. La bielorrusa Victoria Azarenka, de 31 años de edad y quien fuera número 1 del mundo hace 8 años, ha borrado a Serena Williams del US OPEN. Serena traía una exagerada maquinaria de publicidad y marketing promocionado un récord que se ha vuelto más comercial que verdadero. Antes de explicar el tema del promocionado récord que tanto pregonaban algunos analistas norteamericanos, quiero decirles que Victoria Azarenka es madre soltera, ha tenido que pelear ante la justicia contra el que fue su novio y es padre de su hijo, un ciudadano norteamericano que no conoce los valores y quien demandó a Victoria ante la justicia para quitarle a su hijo.

Azarenka, al no ser norteamericana, tuvo que ceder ante las pretensiones de este individuo y la millonaria tenista ha tenido que otorgar más del 50% de sus ganancias, que rebasan los 32 millones de dólares, con tal de mantener con la custodia de su hijo. Azarenka ha venido dando lecciones de dignidad y humildad ganando el torneo hace dos semanas y ahora venciendo categóricamente a una Serena Williams, quien sin duda es una gran campeona, pero que es traicionada por su propio ego y por su exceso de publicidad de que es madre. Ahora Azarenka, mamá soltera, quien estaba semi-retirada del tenis, regresa derrotando nada más y nada menos que a Serena Williams quien desea romper el récord de Margaret Court, pero para hacerlo, primero tiene que empatarlo.

2. Ahora vayamos a los récords. La australiana Margaret Smith Court, es la máxima ganadora de torneos de Grand Slam. Margaret Smith es australiana, de 78 años de edad, de la generación dorada del tenis de ese país con personajes como Rod Laver, Ken Rosewall, Roy Emerson y Lew Hoad, entre muchos otros. En las mujeres Margaret, siempre sencilla y viajando como podía, desde Australia a todas partes del mundo tiene números y récords que son impresionantes. Margaret ganó 24 títulos de Grand Slam en singles, 19 de dobles y 21 títulos de mixtos con un total de 64 títulos de Grand Slam. La australiana que está dedicada al Ministerio Cristiano en su natal Perth, es madre de tres hijos que fueron procreados durante su carrera tenística y es altamente controvertida por estar en contra de la homosexualidad y los matrimonios del mismo sexo.

3. Steffi Graf, la alemana ganó 22 títulos de Grand Slam en singles además de obtener en 1988 el Grand Slam de Oro al ganar Australia, Roland Garros, Wimbledon, el US Open y los Olímpicos en un mismo año. La alemana es quizá la tenista más completa que ha existido ganando cada torneo de GS por lo menos en 4 ocasiones en diferentes tipos de superficie. Estuvo clasificada 377 semanas como la número uno de la WTA, récord que no ha sido igualado por nadie ni en hombres ni en mujeres. Steffi está casada con otro gran tenista, Andre Agassi y es, al igual que Margaret Smith, muy discreta y disciplinada.

4. La importancia de tener un buen entrenador que acompañe al jugador y que lo dirija desde la tribuna es muy importante. El entrenador no puede aconsejar a su jugador ya que está prohibido por las reglas; sin embargo, se las ingenian con ciertas señales que sólo conoce el jugador, el problema está que si es sorprendido por el juez de silla se penaliza al jugador. El entrenador de Serena Williams, Patrick Moratoglou ya ha sido penalizado por excederse con las señales y en el partido de semifinales contra Azarenka, evitó hacerlas pues se verían muy obvias al no haber público. Sin embargo, sus gritos de apoyo llevaban cierta instrucción y lo que alcanzamos a percibir es que le indicaba a Serena que “pegara fuerte”.

Por el otro lado, las cámaras captaron un poco menos al coach de Azarenka que estaba totalmente tranquilo y sus estrategias y señales no se notaban. Azarenka vs Williams ha sido uno de los mejores partidos de este US OPEN y la estrategia de Azarenka funcionó a las mil maravillas viniendo de atrás después de perder el primer set 1-6. En ese momento la bielorrusa cambió totalmente la estrategia y empezó a utilizar la velocidad y fuerza de los golpes de Serena quien se agotó y no fue capaz de rectificar la estrategia.

Todo está listo para tener a la campeona y al campeón de este Grand Slam en Nueva York que ha sido un gran torneo considerando todas las dificultades del momento.

[email protected]