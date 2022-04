Carlos Alcaraz impresiona

1.— Ni Zverev, ni Tsitsipas, ni Ruvlev, ni Fritz, ni otros tenistas que ocupan lugares estelares de la clasificación mundial han impresionado tanto como Carlos Alcaraz ganando, en Miami, su primer ATP1000. El tenis profesional fue largamente dominado por Djokovic, Federer y Nadal, quienes están empezando a ceder terreno a la juventud. Alcaraz, a sus 18 años, impresiona por sus resultados, su dinámica, con una velocidad impresionante, llega bien parado para golpear y es agresivo en cada punto, tiene hambre de triunfo y la aceleración que tiene en cada uno de sus golpes es espectacular. Carlos es la nueva figura y sus adversarios no descifran cómo vencer al ibérico, que tiene un amplio futuro por delante. En la rama femenil, la polaca Iga Swiatek, de 22 años de edad, gana Miami; es la mejor tenista del mundo tras vencer a Naomi Osaka, quien parece estar de regreso.

2.— El Miami Open repartió 8.5 millones de dólares en premios, pero no encuentra, en su nueva sede, el ambiente y la atmósfera que se vivía en Key Biscayne, su antigua casa. Ir a un estadio de futbol americano a ver tenis en sus estacionamientos no es del grado del publico, ademas los altos costos de los boletos dan como resultado pobres entradas. Así mismo el tener dos torneos grandes de manera consecutiva no fue conveniente, pues varios de ellos llegaron agotados o lesionados de Indian Wells.



3.— El México City Open ATP250 en el Centro Deportivo Chapultepec (CDCH) regresa a la catedral del tenis de nuestro país. Este torneo da la oportunidad a tenistas mexicanos colocándolos en el draw principal, siendo un vivo ejemplo para los demás torneos internacionales que se celebran en nuestro país de que nuestros tenistas entren directo al draw principal. El Corona Mexico City Open en el CDCH de años anteriores tiene historia, y varios tenistas internacionales continuan recordando, como Juan Martín del Potro, sus diversas ediciones. Enhorabuena al CDCH y a Jorge Nicolin por reanudar la historia de este gran evento.

4.— El Mundial ITF de Seniors se celebrará a partir del 23 de abril en la Florida. El evento, avalado por la ITF, USTA, Comité Olímpico de EEUU reúne a 900 de los mejores tenistas del mundo en su categoría seniors o veteranos representando a sus respectivas naciones. Jorge Berman de la FMT, ha reestructurado y ordenado de la mano de la ITF, a los principales clubes de la República con seriedad y profesionalismo. México presentará seis equipos, uno en mujeres de 50 años y cinco equipos de hombres en 50, 55, 60, 70 y 80. Este Mundial está siendo organizado, en el estado de Florida en los Estados Unidos, por una empresa mexicana. Claro que sí se puede.

