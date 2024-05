Una heroína en ciernes

Se publicó que hay más de 4’000,000 de extranjeros a los que la 4ª Trastornación ilegalmente les otorgó una credencial de elector. Ya no hay tiempo para defendernos, con una campaña que dijera algo parecido a esto: “A ti que, siendo extranjero, indebidamente te dieron una credencial para utilizarte en sus malignos planes y votes a favor de una dictadura como la de la que posiblemente vengas huyendo. Si con tu voto lo ayudas en su perverso plan, dentro de poco, te verás obligado a migrar nuevamente. Si quieres que este México que, bien que mal, te dio hospedaje, retome su camino hacia el progreso y tú tengas oportunidad de mejorar tus condiciones de vida; vota por la democracia.

También se pudo haber realizado una campaña, para quienes por la razón que sea, recibirán una boleta previamente marcada por candidatos del PRIAN moreno, que cambiaran por la boleta que les entreguen en la casilla. Diciéndoles, que, sí no estaban de acuerdo en que votaran por ellos, anularan su voto marcando a otros candidatos. Igualmente, se les podría decir a aquellos que tienen que entregar la fotografía de su boleta; que una vez fotografiada, la invaliden tachando otros candidatos.

Como un sector importante de mexicanos creemos firmemente que la vida es sagrada desde la concepción, a muchos les causa escozor votar por Xóchitl, porque acepta el asesinato intrauterino, siendo una incongruencia, si pregona que defiende la vida. Esto lo aprovechan unos extremistas “católicos”, que no pueden entender, que solo hay dos sopas, Claudia o Xóchitl, tiranía o democracia. Y basados en datos falsos o erróneos, la presentan como un monstruo y estúpidamente, promueven el abstencionismo o el voto por un inelegible, con lo que favorecerán a la dictadura y pecarán gravemente.

Sería aconsejable que repensara el tema, pues hay soluciones más humanas que ejecutar inocentes. Que declare que su posición no es radical, como engañosamente la distorsionan. Pero recordemos que la 4T no respeta la vida, ni los derechos. La salvación está no caer en las garras “marxistoides”. Ciertamente que Xóchitl tiene fallas, las cuales pudiera ser que corrigiera, si se le explica bien. Además, son fallas que, comparadas con las de su oponente, resultan irrelevantes.

Indudablemente estamos compartiendo, un momento histórico vital del que seremos responsables. Están sucediendo infinidad de situaciones impensables. El “apiracionista” a tirano, impuso a la peor candidata de la historia. Para empezar, su desempeño al frente de la CDMX está reprobado y manchado de sangre. Los daños causados por su “promotor” han alcanzado niveles terribles, que lo convierten en el peor presidente, de todos los tiempos. Su única meta es encadenarnos a su cruel dictadura, así que no tiene ni siquiera una obra medianamente aceptable para presumirla. Todo es un desastre, prácticamente en todo, vamos en reversa. No tiene nada que ofrecer. Lo único que, pudiera seguir utilizando, basada en la mentira, son los programas sociales, el aumento al salario y el dólar barato. Continuar haciendo creer que, los programas sociales son dádivas nacidas de su amor por los pobres. Cuando llevan varios sexenios establecidos constitucionalmente y son pagados con nuestros impuestos. El aumento al salario, por el incremento de los comestibles, ya se evaporó. Lo del dólar es largo de explicar, pero no representa beneficio alguno. Estas mentiras sus “adoradores” se las tragan enteritas.

La “Calcandidata”, tramposamente, con apoyo del “Dedo Supremo” arrancó su campaña hace años. Poniéndose a secundarlo en todo y calcarlo lo más posible. Hasta aprendió “tabasqueño”. Nunca se había visto que, alguien en campaña echara tanto incienso al presidente y estuviera tan sujeta. Tampoco que este se entrometiera tantísimo en la campaña, al grado que suena más lo que él “campañea” que lo de su “Calcandidata”. Su oferta es aterradora: amenaza continuar el 2º piso de la destrucción, ineptitud y maldades de la 4ª Trastornación. O sea; lo mismo, pero empeorado. Mientras, el pueblo necesita que combata la violencia, que haya atención médica y medicinas, empleos, electricidad; ella insiste en que voten por el PRIAN moreno, para tener mayoría en el Congreso y quitar de la Constitución el amparo y entregar todo el poder al dictador. Sus propuestas en otras materias, son prácticamente inexistentes. Algunos de sus mítines estarían solos si no llevara acarreados. Cosa que nos resulta costosísima. Al igual que su titiritero, de su boca brotan mentiras a “chorros”. Para rematarla su personalidad, es justamente la opuesta a la requerida. Su poder para entusiasmar, “desentusiasma” hasta al más entusiasmado. Su cara de fuchi, su acartonamiento, frialdad, sonsonete, arrogancia y otras poses clasistas, causan repulsión y rechazo. ¡Una dama de hielo!

Mientras objetivamente encontramos que, enfrente, a pesar de sus fallas, tenemos al mejor candidato presidencial de nuestra historia. No es política, así, no tiene compromisos con camarilla alguna. Le han buscado con febril encono y no le han encontrado un solo peso fruto de la corrupción. Desgraciadamente la calumnian y tienen crédulos. Para que aceptara un puesto público, tuvieron que rogarle, porque no le interesa el poder, ni el enriquecimiento fácil. Si aceptó, lo hizo para ayudar al prójimo, porque es un ser humano sensible, y compasivo. Además, es carismática y contacta con el pueblo. Tiene una gran capacidad profesional y empuje. Es sencilla, inteligente, responsable, veraz y tan auténtica, que salen a relucir sus fallas. Reconoce sus errores. No se siente la divina garza. En oposición a la “calcandidata”, empatiza con los necesitados y se conduele con el dolor ajeno. Es candidata porque la sociedad en masa, se lo suplicó y no por “concertacesiones” políticas. Esta lista podría extenderse más. No encontramos otro candidato con todas estas características.

Obviamente como ser humano, además de las fallas notorias, carga algunos traumas y complejitos, que luego brincan. Pero indudablemente, es sumamente meritorio. Tomemos en cuenta que es una mujer que, socialmente hablando, viene desde “abajotote”. Sufrió violencia familiar, y sin embargo, tuvo las agallas para, buscando mejores condiciones. abandonar su pueblo y enfrentar condiciones desventajosas y complicadas. No necesitó quince años, para obtener un título universitario, respaldado con conocimiento. Con las “uñas” puso una empresa y en pocos años obtuvo reconocimiento internacional. Para ayudar al prójimo, de su bolsa, instituyó una fundación realmente filantrópica. Le ruegan que ingrese al servicio público y hoy es la candidata de un sector social importante y consciente, que probablemente la convertirá en presidente. ¡Vaya brinco!

Esto, recuerda la hazaña del traidor Juárez, que, de humilde pastor, llegó a presidente. Si traicionó, es otro tema. Sin embargo, existe una gran diferencia. A Juárez, un sacerdote, lo adoptó y le brindó los medios para dispararse. Mientras Xóchitl, todo lo logró a “pulmón”. Ella solita le arrancó la oportunidad a la vida. Su proeza es muy superior. Además, Juárez no superó sus complejos, traumas y resentimientos. Repudiaba a sus congéneres indígenas, hasta llegó a quitarles tierras. Afortunadamente a Xochitl solo le quedaron algunas secuelas.

Esto, por la agitación, ahorita no se puede aquilatar, pero si logramos llevarla a la presidencia y, si, ella y nosotros, cumplimos el papel que el destino nos brinda, la historia la colocará, (y nosotros junto), en un sitio muy ilustre. Mientras, al “Atila Macuspano” (y cómplices), los pondrá en otro muy distinto.

Contradicciones de la vida. Enfrentaremos la elección más trascendente, así como, la más difícil y, al mismo tiempo, la más fácil de todos los tiempos. La más difícil porque enfrentamos a un poderoso, despiadado e inmoral, que tiene casi todo el poder y está organizando una elección de estado y del narco, (con árbitros vendidos). Pero la más facilita, porque escogeremos entre el mejor candidato de toda la historia y el peor. Esta decisión para un elector consciente, es muy simple, pero faltan muchos, pues, es indispensable derrotarlo con un amplio margen, para impedirle cualquier argucia. Dictadura o democracia. No podemos fallar. No olvidemos encomendarnos fervientemente al Cielo.