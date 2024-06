Ahora México es quien grita, no quiero morir

Ojalá entendamos que este 2 de junio, muy posiblemente sea día más trascendental y decisivo de nuestra historia. Si bien, desde la Independencia hemos vivido momentos críticos por el mal proceder de los gobernantes, (corrupción, traiciones y perversidades), y el no proceder ciudadano, sin embargo, había ciertas libertades y aunque a paso lento, el país avanzaba y mejoraba la vida de sus habitantes y, gradualmente, se le iban poniendo límites al gobierno. Así, surgieron varios organismos autónomos, para limitar los abusos, transparentar el uso de los recursos públicos, defender los derechos humanos, fraccionar el poder y otros. Esta autonomía impide que quedemos sujetos a las ideas o caprichos del presidente en turno. Por eso se independizó el Banco de México para evitar que el presidente usara a su antojo las maquinitas de hacer billetes, cosa que, hasta 2018, resultó excelente.

El logro más significativo, fue que, tras años de ardua lucha, se les arrebató la organización de las elecciones. Las manipulaban a su antojo. Así, se dio un buen salto hacia la democracia y bajaron los abusos gubernamentales. Si bien, en sus inicios hubo mucha injerencia priista, gradualmente fue haciéndose autónomo, cosa que estorba al “Dedo Supremo”. Logró tal eficiencia que algunos países lo copiaron. Lo medular, es que los ciudadanos cuentan los votos. Si bien tenía deficiencias por corregir, funcionaba en forma satisfactoria y era una institución que más confianza inspiraban a los mexicanos. Si no se erradicaron los fraudes, al menos ya no los realizaba el organizador y los resultados eran razonablemente confiables. Aunque los partidos, al parecer sobre todo el PRI, desarrollaron estrategias nuevas para seguir haciendo trampas. Desarrollaron el carrusel, el robo de urnas, la compra de votos, las amenazas a electores y otras. No hay datos para saber que tanto éxito tuvieron, con sus intentos. Pero hasta 2018 ya no les resultó tan fácil.

A lo largo de esta dictadura, llevó a la presidencia individuos perversos, mentirosos, algunos merecían más una mazmorra, que la silla Presidencial. Y a pesar de que hubo algunos tremendos, aún los peores, dejaron algo rescatable. La corrupción reinaba y explicaba el origen de las fabulosas fortunas de algunos funcionarios. También violaban la ley, pero lo hacían “escondidos”. Si algún escándalo sobrepasaba ciertos límites, algunos funcionarios renunciaban por “motivos de salud”. Aunque concentraban mucho poder, eran más discretos, más mesurados o si se quiere, más hipócritas o menos cínicos.

Pero a partir del 2018, un sujeto que apenitas fue nombrado Presidente Electo empezó a dañar al país y a concentrar poder como nadie, para hacer su voluntad. Ya en funciones, hizo justamente lo contrario, a lo prometido en campaña y a cometer, con febril entusiasmo lo que antes criticaba. Las leyes que él mismo propuso, las viola cínicamente. La destrucción que ha ocasionado es catastrófica y la “Calcandidata” ya nos amenazó que, si resultara electa, se dedicaría a continuar con lo que él está haciendo. Seguirían los abrazos y no balazos.

Las candidatas y el esquirol ya realizaron su cierre de campaña. Los ejércitos de ambos bandos ya están acomodándose para la batalla decisiva, en la que triunfará la dictadura o la democracia. El PRIAN Moreno, a pesar de pagar acarreados y de los Ángeles Azules, no llenaron el Zócalo. Los “Servidores del Presidente” siguen amenazando electores. Básicamente ofreció lo mismo que ofrecía su titiritero en campaña y también, cimentado en mentiras y sus “Otros Datos”.

El INE ya está favoreciendo a su patrón. Multó a Xochitl por usar el logotipo del INE, mientras su amo puede violar libremente la Constitución. En Oaxaca se atrapó “prianistas” morenos con $500,000 en billetes y tres armas largas. El narco continúa con su violencia, amenazando electores, funcionarios electorales y asesinando.

A pocos días de la elección, liquidó a Alfredo Cabrera, candidato a Presidente Municipal de Coyuca de Benitez. ¿Cuántos más faltan? ¿Cuántos abrazos le van a dar al asesino?

También hay “católicos”, que estúpidamente hacen campaña, anticristiana, basada en falsedades, exageraciones y distorsiones contra Xóchitl, favoreciendo la dictadura “comunistoide”, al promover el voto por Gilberto Lozano, un autoritario, que algunos editorialistas sostienen que está vendido, así, el voto se desperdicia, beneficiando al mal. Por culpa de estos “católicos”, a todos nos califican de oscurantistas, retrogradas, fanáticos y demás.

El candidato esquirol, que no tiene la más mínima posibilidad de triunfar, sigue “contendiendo” porque, tiene que cumplir su misión de esquirol, restándole votos a la democracia y ayudar a la dictadura. No cabe duda que los traidores, los encontramos en muchos frentes. Como en el INE, TEPJN, CNDH, SCJN en los medios informativos, la Cámara de Diputados y la de Senadores y desde luego en los partidos políticos. Pero traen problemas, grupos de morenistas están abandonando sus filas. Si logramos vencerlos, no sería difícil que termine desintegrándose.

En el bando patriota tenemos a la SCJN, que patrióticamente se ocupa, hasta donde puede, (está infiltrada), de vigilar el cumplimiento de la Constitución. A la Conferencia de Obispos Mexicanos, que por fin ha tenido el valor de participar abiertamente, promocionando el voto razonado. Y, en primerísimo lugar, tenemos un sector muy significativo de la sociedad, que es la columna vertebral y la fortaleza de este movimiento libertario, que ha mostrado su músculo en tres magnas movilizaciones, (las más grandes vistas en estas tierras), que este 2 de junio tendrá que demostrar, si es lo suficientemente fuerte y responsable para volcarse y confirmar sus ansias de democracia, asistiendo en las urnas en la cantidad suficiente para derrotar a la “Calcandidata” que quiere continuar con la implantación de su destructiva y cruel dictadura “marxicastrochavipejiana”.

Dentro de este paquete social, se encuentra incluida una candidata, que por primera vez en la historia fue escogida por la sociedad, cosa jamás sucedida anteriormente. Todos los demás candidatos, fueron escogidos por algún partido. Este hecho, es de una importancia enorme, significa que, para esta elección, ojalá no sea la última, la sociedad sobrepasó y, sobre todo, se sobrepuso a los partidos políticos. Estos querían candidatear a uno de los suyos, pero fueron vencidos por la sociedad y la lógica. Ninguno de sus “prepreprecandidatos” tenía el potencial para derrotar a la “calcandidata” impuesta por el “Dedo Supremo”; así que, en contra de sus deseos, a regañadientes, forzados aceptaron la candidatura de Xóchitl. Tanto, porque era una exigencia de un sector social muy poderoso y porque era la única con las características necesarias para poder derrotar a la candidata oficialista.

Tenemos que entender que, el destino está brindándonos la excepcional oportunidad de participar en este parteaguas vital en la historia de nuestra patria. Con nuestro voto, este 2 de junio, salvaremos a México de caer en las garras del imperialismo “socialistoide”. El camarada José Gerardo Rodolfo del Niño Andrés Fernández Noroña, en un discurso ante el Grupo Puebla, a unos días de asumir la presidencia el “Atila Macuspano”, más o menos, dijo, que en esos momentos se vivía la luna de miel entre el pueblo y su mandatario, pero que eso, (por sus maldades), pasaría. Que, solicitaba su ayuda para cuando eso sucediera y perdieran el poder.

Entendamos bien. Esta elección, es la más trascendente de México, tan lo es, que no sería difícil, que, si este 2 de junio triunfamos, dentro de algunos años el 2 de junio, sea declarado día de fiesta nacional. Más importante, inclusive, que el 16 de septiembre, pues si vemos objetivamente los hechos; con la Independencia, solo cambiamos de dependencia, pues empeoramos bajo el dominio de los gobernantes masones de EEUU. Tenemos en nuestras manos la responsabilidad, seremos héroes o villanos, con nuestro voto, salvaremos o hundiremos, a la patria de nuestros hijos y nietos. Es fácil decidir. Tenemos juntos al peor y al mejor candidato de todos los tiempos. Solo hay dos sopas: ¡Dictadura o democracia! México, como Emiliano, con desesperación nos grita: ¡NO QUIERO MORIR!