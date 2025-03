Rascando más a fondo

Indudablemente estamos en un momento histórico, sumamente interesante y delicado. En el mundo la lucha entre el globalismo y los valores tradicionales de libertad y democracia, dejó de ser subterránea. Ya se abrió. Como México está involucrado, vivimos el momento histórico más peligroso y crítico. Desafortunadamente muchos lo ignoran, pero los sucesos actuales, representan una magnífica oportunidad para constatarlo. Somos la generación con la responsabilidad de resolver este reto, para ello necesitamos despertar y luchar desde la trinchera que nos asigne la vida.

En México, la lucha se manifestó cuando la masonería logró que los prósperos, virreinatos españoles se “independizaran” y quedaran bajo su control. (Trabajan a muy, muy largo plazo). Para distorsionarlo, inventaron la Leyenda Negra pintando a España, como fue Inglaterra, logrando difundirla ampliamente. Mucho podría hablarse de aquella grandeza hispanoamericana, simplemente, fueron 300 años de paz, algo sumamente raro en la humanidad. Por eso, aquella Hispanoamérica del primer mundo, hoy es un conjunto de países subdesarrollados, del tercer mundo o en vías de desarrollo. Tres ya están en garras del comunismo y varios en peligro de caer. (México entre ellos).

Luego que gobernantes estadounidenses y mexicanos masones, implantaran la “dictablanda” priista; con Calles, Cárdenas y Echeverría realizaron ensayos para “comunizarnos”, pero hoy, el PRI, está por lograrlo, bajo la nomenclatura de MORENA, que en la práctica ya es MORENARCOPRIAN, (una mezcla de basura del PRI, PAN, PRD, aliado con la inmundicia del PT y VERDE). Aunque, ahora que llegó Trump, (quien debería corregir su maldad de aprobarnos un “trastornador” para presidente), pudiera complicárseles porque, pregona que combatirá el narcotráfico mexicano y “socios” gubernamentales. Se oye que viene por varios, si es así, no podrán maniobrar libremente y podríamos aprovecharlo.

Para el buen funcionamiento de una comunidad humana, intervienen demasiados factores, así que, para resolver problemas comunitarios, es indispensable ser prudentes, investigar y evitar posiciones extremistas. Somos complicados y tanto somos luz, como sombra. Si queremos solucionar nuestros problemas y amenazas, que muy posiblemente hoy sean los peores de nuestra historia, necesitamos estar bien informados y analizar objetivamente diversos factores, para ver cómo actuamos.

Tenemos la famosa corrupción. Un famoso demagogo, ofreció que, justo llegando al poder, esta desaparecería instantáneamente y llegando, creció como nunca. La corrupción, como casi todo lo humano, tiene muchas facetas y es complicado. Este cáncer, hoy está peor que nunca. Opera de múltiples formas y no solamente en el gobierno. Casi todos, en al menos una ocasión, hemos escuchado que alguien dice: “tengo un hermano, compadre, cuñado o algo, que está en el gobierno y el tarugo no aprovecha”. En el gobierno ha llegado a niveles terribles y no solo en el “MOREPRIAN”. Escuché que, un alcalde de una ciudad grande, puede, en tres años, “autoaportarse” $500’000,000, (en promedio $14’000,000 mensuales). Es demasiado.

En una ocasión, “Jorge”, que trabajó en la campaña municipal de “Toño”, después de un tiempo de incertidumbre, recibió la llamada del nuevo alcalde para que fuera a verlo para recibir instrucciones del puesto que ocuparía. Aquel lunes “Jorge”, con la alegría de tener trabajo, se apersonó ante “Toño”. Casualmente, al entrar al despacho, se encontró con su amigo “Pepe”, quien, al verlo, lo saludó afectuosamente e inquiriéndole por su presencia. Le comentó que colaboraría con “Toño”. Se volteó y con entusiasmo le dijo algo así: Toño: te felicito, que bueno que “Jorge” trabajará contigo; es honesto a carta cabal y le mencionó una lista de cualidades, remarcando la honradez. Felicitándolos, se despidió. Quedaron solos y, entonces, “Toño” habló del sol, la luna y las estrellas. Y abruptamente dijo: “Me vas a disculpar, pero tengo un evento, ya voy retrasado. Nos vemos”. Y se esfumó. Por honesto, “Jorge” perdió su trabajo.

Este caso es sumamente ilustrativo. “Jorge” cuando mucho tendría una dirección de secretaría municipal. Y si ya desde nivel municipal existe un filtro, que impide que los honestos ocupen puestos elevados. Por eso en los niveles altos encontramos puros tiburones corruptos y abundan los casos de individuos e “individuas” que antes vivían en casas, casi casi de interés social y ahora residen en mansiones ofensivamente, lujosas. Para limpiar esta pirámide podrida, está muy canijo.

Desgraciadamente la corrupción no solamente es práctica gubernamental, la encontramos en demasiados lugares. Tenemos un electorado corrupto, que asiste a los mítines y vota por quien le dé algo, que se vende al mejor postor, sin considerar, que están tragando una carnada que oculta el anzuelo de una tiranía. Esto, lo estamos pagando demasiado caro. Curiosamente, cuando el PAN empezó a ganar alcaldías y gubernaturas, (y todavía era decente), eliminaron algunas “mordidas” que agilizaban o abarataban el asunto, pero como no hicieron las adaptaciones requeridas, para que la ciudadanía no batallara, causaron disgustos y suspiros por la mordida. Pero, desgraciadamente, las mordidas y corrupción mayoritaria no las pudieron eliminar por dos razones. Desconocían el funcionamiento gubernamental, les faltaba malicia ‘para detectar tranzas y carecieron el personal requerido para substituir corruptos. Llegó el PAN, pero la estructura priista quedó. Además, cometieron una serie de errores. No hicieron el “cambio” requerido y esperado y el electorado no les tuvo la misma paciencia que les tuvo al PRI y solo los aguantó dos sexenios. Desgraciadamente, el PAN olvidó sus principios y se convirtió en una burda caricatura priista. Y hoy, que el MOREPRIAN está destruyendo al país y la democracia, se requiere urgentemente una oposición enérgica, valiente y patriota, ya no están. Hay casos, en los que casi no existe diferencia, entre un gobierno panista y uno “moreprianista”. A veces hasta con nexos con el narco, aunque a menor escala. Los hay que se han doblado a favor de la 4ª Trastornación. Regresando, la corrupción es un problema demasiado grave y complicado. Necesitamos la motosierra de Milei, pero agrandada y reforzada por el Cielo.

Alguien dijo: si quieres cambiar al mundo, empieza por ti. Este cáncer, como los demás que nos aquejan, son fruto de la flaqueza y perversidad humanas y la forma de superarla, aunque se les retuerzan las tripas a los jacobinos y similares, está en el campo espiritual. Con razón, Giorgia Meloni; afirmó que los occidentales somos una cultura cimentada en valores griegos y cristianos. Desgraciadamente, por la exitosa reingeniería globalista, los estamos olvidando. Si queremos liberarnos del globalismo, urge retomarlos y practicarlos. Vivimos un momento histórico crucial para la humanidad. El destino, está brindándonos oportunidad, de vivirlo, pero somos corresponsables. Los globalistas van tan adelantados, en su proyecto de adueñarse del mundo, que ya se abrieron y lo fecharon para 2045. No es un juego. Está en las metas de la ONU. Su último logro es que, en Canadá, otro globalista substituye a Trudeau. Aunque van adelantados, aún podemos derrotarlos. Parece que las travas que Trump le está poniendo al globalismo, podrían frenarlo. Defiende enérgicamente la vida, los valores acordes con la naturaleza humana y la razón, ofrece combatir a los “narcogobiernos”, (si lo hace de verdad, sería una gran oportunidad para salvarnos. Ya apresaron al expresidente filipino Duterte). Suprimiendo financiamiento a organismos “progres”, como USAID, OMS y otros, da un fenomenal golpe a los planes globalistas. Además, están las victorias impresionantes de Milei y Bukele, así como los buenos resultados de Italia y Hungría. Espero no estar equivocado, pero quiero creer que, en el horizonte hay señales esperanzadoras. Ojalá los mandatarios libertarios, entiendan que hoy, no se trata solo de rescatar a su país y engrandecerlo. Hay que rescatar y engrandecer a la humanidad entera, participamos en una lucha entre el bien y el mal, y necesitamos fortalecernos en lo espiritual para construir un mundo tan bien hecho, que, hasta los perversos, abandonando sus maldades, que los están llevando a un destino horroroso, saldrían beneficiados.

Los cristianos entendemos que, Quien nos dio el ser, nos hizo interdependientes, con la capacidad para vivir armoniosamente y construir un mundo razonablemente propicio para todos.