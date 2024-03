No cabe duda que estamos viviendo surrealismo puro. Un grupo armado que se dicen miembros de un cártel, tratando de negar los nexos del narco, con un Presidente que saludaba y carteaba con la madre del Ilustrísimo Sr. Don Joaquín Guzmán de Loera. Que ha viajado a Badiraguato varias ocasiones. Y para colmo, hasta en el extranjero están apareciendo noticias sobre apoyos a sus campañas. Una directora del CNDH, lacaya del Ejecutivo, que en lugar de proteger los derechos humanos del pueblo; descalifica el sentir de un sector social multitudinario, defiende servilmente al “Presidente más atacado del universo”, convirtiéndola en CNDP (Comisión Nacional de Defensa Presidencial). A la SCJN, además de infiltrarle una ministra titulada dudosamente, le enjaretó, una que, no rebuzna, porque no da el tono. Como todo está hecho con las patas y corrupción, su Tren Transístmico ya sufrió un descarrilamiento y otras barbaridades más.

Por su parte, él, anda con las vísceras, a todo lo que dan, peleando con la multitud de “enemigos”; conservadores, derechistas y listita complementaria, que como siempre lo traen a mal traer, aventando mentiras con más enjundia y, además, echándole harto coraje a la campaña. Está luchando contra los numerosos molinos de viento, que él mismo se construyó, a lo largo de estos años dedicados a dañar a nuestro país y sus instituciones, con la finalidad de ungirla al imperialismo globalista.

Los hombres, con demasiada frecuencia olvidamos que, todo, absolutamente todo lo que hacemos, tarde que temprano se nos regresa y con recargos. Claro que muchos “aspiracionistas” a tiranos, lograron con maldades sus propósitos perversos. Es más, él, todavía puede, pues la moneda aún está en el aire. Pero está aterrorizado, porque si es derrotado, tendrá que huir al extranjero, ya que con tanta ilegalidad y tantos hechos perjudiciales es candidato a la cárcel. Lo peor, es que el pobre bobito, aunque bien lo sabe, en su cerrazón, olvida que los castigos humanos, son una simple vacilada infantil, comparadas con los divinos. Pero cada quien escoge libremente. Para esto sí. toda la libertad es suya.

Así les pasa a casi todos los cabecillas socialistas “sociosicópatas” genocidas. Tenemos a Trostsky, Lenin, Stalin, Mao, Castro, el Che, Petro y otros. Nuestro “sociosicópata”, entre niños muertos por negarles sus medicinas, el negligente manejo de la pandemia y los asesinados a causa de los besos y abrazos para los criminales, las muescas en las cachas de su pistola, ya sobrepasaron el millón, lo que lo hace miembro del Club Mundial de Genocidas.

Claro que, para coronar su “aspiracionismo” usará toda su poder y malignidad, pues el fin justifica los medios. Aunque, ya ha “sufrido” otros golpes de estado, como el “organizado” por los padres de los niños con cáncer, para solicitarle las medicinas que con insensibilidad y crueldad inauditas les retiró. Y otros golpes de estado semejantes. Pero ahora trae uno nuevo, en el que debemos ser sumamente cuidadosos, ya hasta tiene una larga lista de conspiradores, Dadas las circunstancias, no huele bien. No olvidemos que, si lo dejamos, podría hacer una perfidia para cancelar las elecciones. Sobre todo, que está comprobando que su gris “Ecocandidata” está en notoria desventaja con la candidata del pueblo. Solo ofrece el 2º piso de más de lo mismo. Más abrazos a los delincuentes, más mentiras, destrucción y maldades. La pobre, además, de que la tiene maniatada y “tiene” que secundar al jefe, le pesan los muertos de la Línea 12 y otras fallas. Sus eventos, que son menos que los de su competidora. Y aunque lleven acarreados, forzados y amenazados y los mantengan a la fuerza en el lugar, se ven vacíos. Hace ofrecimientos que en realidad no emocionan, pues urge más que haya seguridad, agua, atención y medicinas. Que ya no quieren un sistema de salud como el de Dinamarca, sino que siquiera regrese el de los “feos neolibrarales”. Que no interesa que tenga mayoría para modificar la Constitución para que los jueces se elijan por voto y otros temas, que solo le benefician a ella para concentrar todo el poder. Le molestan las “preguntas violentas”. Huye de las invitaciones donde se tope con su competidora. Hace ofrecimientos vagos, nebulosos, repetidos y apuntalados en los “Otros Datos”. Las mentiras continúan y remata con una falta de conexión con la gente. De pilón, ni siquiera tiene la prudencia de ocultar, que ni con su compañera que va por la CDMX conecta. Está perdida.

Mientras su competidora, le da diez y las malas. Toca los temas locales más preocupantes y explica cómo los resolverán juntos. Habla con datos precisos y si no los tiene, ofrece investigarlos. Contesta con verdad las “preguntas violentas” y no es raro que aplaste al “preguntador”. Escucha y conecta con la gente, no les cierra las puertas. Es aclamada donde se para. Tiene eventos en los no cabe toda la gente. Y, día con día su aceptación crece significativamente.

Aunque esto es muy esperanzador, todavía es necesario redoblar los esfuerzos, para que no le quede más que aceptar una votación aplastante de la voluntad popular. Hay mucho que hacer, el enemigo tiene muchos recursos y cómplices. El INE, que debe ser neutral, le infiltraron una Presidente con hijos, sobrinos, hermanos, con huesos “cuatrorero$”. (Nepotismo del bienestar). Desarrollemos estrategias para enfrentar situaciones específicas. Tenemos extranjeros con credencial de elector. Podría decírseles algo como esto: “tomen en cuenta de que, si pueden votar en México, es porque los están usando, para poder instalar otra dictadura empobrecedora y opresiva, como de la que probablemente huyeron, que, si obedecen, ocasionarán, que, al rato, nuevamente tengan que huir”.

Encontré, estos tres ilustrativos casos. El juez preguntó al asesino del expresidente egipcio Mohamed Anwar al Sadat: ¿Por qué lo mataste? Y contestó: ¡Porque era un secular! Repreguntó el juez ¿Sabes qué significa secular? Respondió: ¡No! En el caso del atentado contra el escritor egipcio Naguib Mahfuz, el juez preguntó: ¿Por qué lo apuñalaste? El terrorista respondió: “Por su novela Los niños de nuestro barrio”. El juez preguntó: ¿Ya leíste la novela? Respuesta: ¡No! Por último, cuando el juez inquirió: ¿porque asesinaste al escritor Farag Foda? El criminal respondió: ¡porque es un infiel! El juez cuestionó: ¿Cómo sabías que era infiel? Respuesta: “por los libros que escribió” El juez inquirió: ¿Cuál libro te hizo creer que era infiel? Repuso: “¡No he leído ninguno!” ¡No sé leer ni escribir! Los tres dijeron tener un motivo para su crimen, pero ninguno lo entendía.

En México también hay ignorancia y fanatismo. Una sociedad así, es un caldo de cultivo excelente para la propagación del odio y otros males que envilecen y empobrecen, en todos sentidos, al ser humano. El odio, jamás podrá propagarse mediante el conocimiento, la verdad y la misericordia. El conocimiento es tolerancia. Por desgracia, el globalismo, está en vías de adueñarse de muchas naciones. Afortunadamente, parece que la libertad está empezando a obtener victorias. Son notables las de El Salvador, Italia y Argentina. A pesar de la campaña de las grandes cadenas “desinformativas” globalistas y ataques de los “proges”, se está empezando a sentir la diferencia. En Argentina la inflación está bajando, el gobierno está cerrando muchas fuentes de desperdicio que solo benefician a los burgueses izquierdistas; el gobierno ya tiene superávit y se apresta a combatir a los delincuentes que; con abrazos diferentes, los “marxistoides” protegen. En Canadá, España, Francia y otras naciones, la sociedad, está reaccionado, para oponerse a los “socialistoides”. Los estadounidenses se están preparando para sus próximas elecciones. O sea, que, en el mundo se está empezando a demostrar que si la sociedad reacciona debidamente, si puede frenar la maldad globalista y tener buenos gobiernos. Es alentador, vislumbrar que, si reaccionamos en México, venceremos a nuestro enemigo para encaminarnos a la democracia y la libertad. Pero con energía y valor. Somos varios los países que queremos vencer al globalismo y gritar con Milei: ¡Viva la Libertad carajo!