La trastornación esta resultando peor que la revolución

Probablemente, vivimos los tiempos más angustiosos, peligrosos y turbulentos de nuestra historia. Alguien podrá brincar, alegando que fueron peores los de la Revolución. Aunque hubo más muertes y destrucción material, esta no abarcó todo el país, mientras la Trastornación lo cubre totalmente. Fue una lucha entre caudillos, no contra la población. Se derrocaban sucesivamente, hasta que uno se arregló con el gobierno masónicos estadounidense. Quedara, quien quedara, nos iría mal, eran caudillos amantes del poder. Por eso Calles, después de que asesinaron a Obregón, quien fue el que aceptó sin chistar las condiciones que le impusieron, para reintegrar la paz, fundó al PRI e implanto su “dictablanda”, que aunque abusaba del pueblo, daba ciertas concesiones. Los caudillos revolucionarios, eran enemigos entre ellos, pero no de la población. Terminado el sangriento y destructivo conflicto, la vida retornó a lo de antes, (lo cual no sucederá con la Trastornación), soportando los males soportables de los malos gobernantes, como sucedía desde que nos “independizaron”.

Aunque ahora no hay balazos, (solo los de los delincuentes), ni enfrentamos un enemigo en nuestra frontera preparándose para invadirnos, como sucedió a los parisinos con Atila comandando a los hunos. Ahora enfrentamos a un “Atila Macuspano”, (que si bien ya no preside oficialmente, lo hace mediante una Calca), que surgió desde dentro, comandando sus hordas de “hotros” lacayunos, traicioneros, ineptos, corruptos y nepotistas, que por nuestra estupidez y otras razones se nos coló hasta la cocina. Tan pronto constancia de Presidente Electo sacó sus garras e inició la destrucción. Como se hincharon sus “d’estos”, Dando un golpazo al progreso, anunció la suspensión definitiva de la construcción del señor aeropuerto que traería grandes beneficios. Farisaicamente usando su caballito de batalla, declaró que había corrupción, organizó una de sus usuales farsas de votación, dónde todo está “arreglado” previamente, (con votantes que jamás en la vida pisarán un aeropuerto) y amplió Santa Lucía, (sin estudios, ni autorización internacional). Con esta puñalada inició la guerra y como aguantamos calladitos, nos propinó nuestra primera derrota y de ahí “p’al real”, prácticamente SOLO se dedicó a destruir y difamar, neutralizar o atacar a quienes lo exhibieran o significaran algún obstáculo para su proyecto tiránico. Lo terrífico de esto es que además de los males que (él, su “tras” y hordas), están dejando; si logran salirse con la suya, cosa que llevan muy aventajada, nos ocasionaran muchos más males que los causados por la Revolución. A quien brincó, le suplico siga leyendo.

Aunque de golpe la Revolución fue mucho más sangrienta. En once años murieron alrededor del millón. Mientras la “Trastornación”, casi alcanzó los 200,000 en seis años. En promedio anual 90,000 y 33,000 respectivamente. Una relación de 1 a 3. Pero considerando que la Revolución fue un conflicto armado y la Trastornación no, resulta más sangrienta una paz con 33,000 muertes, que una revolución con 90,000. Unos fueron asesinados con violencia y otros murieron en un campo de batalla. Y si agregamos las 400,000 muertes ocasionadas por el pésimo manejo que, el Doctor Muerte, provocó durante pandemia, las 60,000 desapariciones, así como, los asesinatos de periodistas, activistas, candidatos, congresistas, sacerdotes y otros, resulta mucho peor la Trastornación.

Y ya entrados en gastos, si comparamos el costo de lo destruido durante la Revolución contra la millonada tirada literalmente a la basura por la Trastornación en seis años, por capricho del “Ex” que todavía manda, casi seguro sobrepasan ampliamente el costo de lo destruido durante la Revolución. Así, absurdamente pagamos para que pararan la construcción del aeropuerto; lo malgastado en un AIFA, inservible, pero que cuesta una millonada mensual mantenerlo. Su caprichito de Dos Bocas, que todavía no refina, pero sobrepasa sobradamente, el costo Deer Park. Más lo tirado a la basura en campañas. Por esto y más, la destrucción causada por la Trastornación, nos resulta mucho más costosa que la de la Revolución. Además, la Trastornación sigue dilapidando. No tiene para medicinas, pero si para “prestarle” a la palabra, (palabra socialista sin valor), argumentando falsamente razones “humanitarias”, pues es apoyo, no para un pueblo hambriento y oprimido, sino para sostener la cruel tiranía “hermana” que jode al sufrido pueblo cubano.

Notoriamente la 4ª Trastornación, ya superó sobradamente los perjuicios y sufrimientos de esa revolución que nos organizaron desde el extranjero. Aunque la Trastornación también nos viene del extranjero, como parte del complot contra la humanidad. Hay quienes creen que esto es una mariguanada de “conspiranoicos”. Pero después del Manifiesto Comunista, que ya era una amenaza para comunizar al mundo, inmediatamente organizaron la Primera Internacional Comunista y luego otras, entre las que figura el Foro de San Pablo, que obedece la Trastornación.

El mal mayor es que, la Trastornación está a punto de encadenarnos a una tiranía “comunistoide”, que es la peor que ha existido sobre la Tierra, ya que no se concreta solamente a sojuzgar lo material, sino, que pretende dominar hasta el pensamiento y creencias espirituales. Perversidad que sólo ha traído males y aunque ya está en su segunda etapa, tiene atrás, al mismo tirano. Y para encabezar un eslabón de este ser requiere ser un “sociosicópata” insensible, cruel y carente de moral, con el don para dormir multitudes. Si logran afianzar su cruel tiranía, nuestros descendientes, tardarán muchos dolorosos años para sacudírselos. Todo esto demuestra que la 4T está resultando mucho más terrible que la Revolución.

Lamentablemente, esto le pasa de noche a muchísimos. Espanta e inmoviliza a otros. Ciertamente que esto espeluznante, si se menciona, no es para asustar. Si sufrimos una enfermedad mortal, necesitamos conocerla para enfrentarla adecuadamente. Para derrotar al “Ex”, la “Sub” y sus hordas, requerimos estar bien comunicados, las redes son un magnífico medio. Tenemos esperanza, los integrantes patriotas de la SCJN están defendiéndose. En el INE algunos consejeros están empezando a reaccionar y luchando para impedir que la lacaya Guadalupe Taddei, concentre el poder. Algunos jerarcas eclesiásticos están concientizando creyentes. Los estudiantes están actuando. Hay muchos “youtubers” informando apegados a la realidad, opinando razonablemente y comunicando eventos importantes. Hay organizaciones sociales promoviendo movimientos patrióticos, para frenar los abusos, estupideces, destrucciones y maldades de estos infelices.

Ya arrancaron las trascendentales elecciones para USA y el mundo, en las cuales hay dos sopas: izquierda o derecha; y ronda el fraude. Desgraciadamente en México estamos bastante mal informados, empezando por los mismos “informadores” que abrevan en fuentes globalistas. Habemos quienes creemos que, gracias a la basura que tenemos gobernándonos tendremos dificultades con cualquier triunfador. También próximamente sabremos, si los militantes panistas, reaccionaron y se liberaron de la camarilla que tiene secuestrado al partido o triunfó la elección de estado, para continuar siendo un partido de oposición que no se opone. Tienen tanta seguridad en su farsa electoral que ya mencionan a Taboada para 2030. ¡Qué bonita camarilla!

En fin, vivimos un caos angustiante nunca visto, con noticias diarias inquietantes, ocasionados por las malas intenciones y perversidad de quienes, de forma ilegal, gobiernan. Un consejero del INE declaró que tuvieron pruebas que la elección fue fraudulenta, pero que Marquito y Alito, traidoramente guardaron silencio. Las votaciones tramposas ya aparecieron en la Cámara de Diputados. Mientras Pedro Haces disfrutaba en el Yanqui Stadium del partido final Dodgers-Yanquis, en el tablero, aparecía que había votado. El MOREPRIAN regresó a su antigua costumbrita priista, de sacar sus “obradorizaciones” de madrugada, para que pasen desapercibidas. La “Sub” con su clasismo, altanería, prepotencia y necedad, desacata retadoramente las disposiciones judiciales. En fin, vivimos un inquietante caos, ocasionado por la sobrerrepresentación, que hace todopoderosa a la 4T, lo que nos anticipa que vendrán cosas terribles. Pero todo dirigido a controlar al Poder Judicial y hacer una Constitución trapeador que les permita hacer su “perversisíma voluntad”. El peso puede devaluarse. Si el

destino nos tiene aquí y ahora, es para que hagamos algo. ¡Estamos en otro México! Tenemos bajo nuestra responsabilidad el futuro de nuestros hijos.