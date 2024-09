¿De verdad eres mexicano?

Accidentalmente, supe que el PAN prepara elecciones al más puro estilo del PRI, con mejoras del MOREPRIAN. Según esto, están exigiendo a sus miembros, su credencial de elector y firma, por instrucciones de “arriba”, para apoyar a quien determinen los dueños del partido. Quienes tengan algún puesto público, no podrán votar libremente, pues tendrán que hacerlo por su delfín, Jorge Romero, cosa que deberán comprobar mediante foto de la boleta. Quienes no cumplan, serán despedidos. ¡Qué bonita democracia!

Indudablemente, nuestra incipiente democracia, quedó erradicada. Para colmo, el inepto ungido por la camarilla, ya declaró que el PAN estaba abierto al diálogo, para fortalecer al Poder Judicial. Que analizaría a fondo cada reforma y apoyaría sólo aquello que fuera benéfico para el país. Estas paparruchadas, del candidato prueban que, de imponerlo, el PAN continuaría agachón, ciego e irresponsable, que tan dañino ha resultado. Obviamente que la reforma ordenada por el “Legislador Supremo”, más que reformar, destruye. Por lo que en lugar seguirle la corriente, debió haberle manifestado un enérgico rechazo. Entendemos que lo que queda del PRI no sepa oponerse, no saben, ellos eran el problema. Pero el PAN nació oponiéndose, y salvo dos sexenios, esa fue su tarea. Aunque desde hace tiempo lo olvidaron. Pero desde 2018, sorprendentemente se mantuvieron mudos ante las peores felonías y atracos de la historia contra la ciudadanía y la Constitución. Gradualmente fueron convirtiéndose en una grotesca caricatura del PRI, que ni siquiera aplica la democracia interiormente. Parece que esto despertó mucha inconformidad. Veremos si la membrecía pisoteada, reacciona, se rebela y logra rescatarlo de la camarilla de Marquito (¿Y Ricardito?), para retornarlo a sus principios, limpiarlo, recuperar su espíritu opositor patriótico y reconquistar la confianza del electorado. Tarea muy difícil, pero de no hacerse, probablemente, el partido desaparecerá.

Pero además de las fallas panistas, hay muchas más, por eso, la conspiración del Foro paulino, encabezada por “Andrés Manuel I”, está a un tris de tiranizarnos “totalitariamente”. Obviamente cuenta con el apoyo masivo del Partido Abstencionista, que, por apatía, irresponsabilidad o “valemadrismo”, la patria, les importa medio comino partido por la mitad. Existe una muchedumbre que, por su bajo nivel intelectual, falta de información verdadera, ideología, fanatismo u otras razones, se dejan dormir con las mentiras de un mitómano que, desde su niñez hasta su vejez, ha mostrado, palpablemente, ser muy mala persona. Lo grave, no está en que le crean todo a un farsante contumaz, sino su rechazo sistemático e irracional a la verdad y que muchos usen la violencia como argumento único, lo que los hace carne de cañón ideal para un demagogo.

Pero hay más traidores. ¿Dónde están los periodistas que deberían divulgar la verdad y opinar basados en ella? Sigue vigente aquel slogan estudiantil del 68: “Prensa Vendida”. Aunque, esto sucede en buena parte del mundo. Hoy, con motivo de las elecciones en EUA, la prensa oficial manipula tendenciosamente la información favoreciendo al globalismo. De no ser, por las benditas redes sociales, estaríamos perdidos. Pues a pesar de las limitaciones malintencionadas que les imponen, nos mantienen informados de hechos que quieren ocultarnos, además permiten intercomunicarnos, lo que nos fortalece. ¿Dónde están los intelectuales? Muchos “intelectuales” se “desintelectualizan” y atentando contra la razón, aplauden abusos y filosofías absolutistas que violan los derechos humanos y con su “sabiondez” apoyan “intere$adamente” las dictaduras. ¿Dónde están los empresarios? Haciendo vergonzosos negocios multimillonarios, mediante el módico diezmo (o no tan módico “treintezmo” o cualquier “ezmo” exigido), sin que les importe que “su” patria se vaya al carajo socialista. Claro, que luego, las comadres se pelean. Estos apátridas-amátridas, olvidan que cuando la tiranía se afiance, podrían ser expropiados y quedar en la miseria. Aunque, de lengua extinguió la corrupción, muchos “negocitos” se han hecho con empresas registradas del 2018 para acá, que venden desde alfileres hasta refinerías.

Ahora que, si somos conscientes, cabe preguntarnos hasta dónde llega nuestro patriotismo. A muchos, solo nos da para gritar, ¡Viva México “cabrones”! Eso sí, a todo pulmón. A otros, para “ponernos la verde” y vitorear a nuestra mediocre selección. A otros, para dar el grito del 15, en el Zócalo o alguna plaza pueblerina y disfrutar los antojitos gratuitos, aunque encabece el evento, un gobernante “rata” o un Presidente que destruye nuestro país. Así hay otros “patriotismos” semejantes. Este no brota del acta de nacimiento. Hay quienes nacen en Lituania y tienen acta de nacimiento mexicana. Para enfrentar al peor enemigo de nuestra historia, hacen faltan patriotas “heroicos”, para impedir que corone su perversidad globalista, que solo ha ocasionado miseria, sufrimiento y muerte en el mundo, la cual trata de imponer atropellada e ilegalmente. Acusa a la SCJN de incapacidad para combatir la violencia, cuando esta, es consecuencia de su estúpida política de abrazos y no balazos. Ni el ejército puede hacer algo.

Los seres humanos, no escogemos nuestro sexo, ni el momento, país, familia o no familia, dónde nacemos. El Dador de la vida, por algo, así lo determinó y punto. Por elemental egocentrismo, es válido esperar que el lugar en el que vivamos sea bueno, nuestros derechos sean respetados, haya paz y oportunidades para satisfacer nuestras necesidades. Este, beneficio que recibimos sin hacer nada, nos compromete a corresponder con nuestro granito de arena. Por nuestra imperfección humana, encontraremos delincuentes que abusan, despojan y dañan a los demás. Pero en una sociedad sana, son una minoría que no perjudica significativamente el bienestar colectivo, el cual se forja mediante el trabajo y comportamiento positivo de sus integrantes. El verdadero capital de una sociedad son sus habitantes. Si mayoritariamente, se rigen por valores elevados, construirán una sociedad próspera con un nivel de vida elevado en todos sentidos. Así se practica una faceta del patriotismo, el cual, pudiéramos definirlo como amor al lugar en el que nacimos y vivimos, con todo lo que implica como; cultura, costumbres, religión y otras, incluida la participación política.

La democracia, aunque muy discutible la forma, establece que los ciudadanos elijamos a nuestros gobernantes. Y estos, que no producen nada, ni generan riqueza, (frecuente se la embolsan), juegan un papel crucial para el buen o mal funcionamiento social. El gobierno, indispensable a toda comunidad humana, concentra tal poder y recursos; que frecuentemente genera abusos criminales. Por esto, en contra de lo que predica el socialismo, de concentrar absolutamente todo, (textual), en el gobierno, hay que fraccionarlo y rodearlo de organismos autónomos que lo limiten, supervisen y transparenten. Y hoy, padecemos enjundiosos ataques de un “sociosicópata” que, desde la presidencia, siguiendo los lineamientos de la conspiración paulista, pisotea y se pitorrea de la Constitución y la SCJN, tan exitosamente que está a punto de concentrar todo el poder gubernamental en su persona. De culminarlo, causaría una catástrofe apocalíptica. Por lo pronto, las inversiones extranjeras ya están frenándose peligrosamente.

Aunque tiene todo bajo su absoluto dominio: cámaras, congresos locales, instituciones claves y una multitud de traidores, para hacer, los arreglos legales e ilegales necesarios, para culminar su maligna obra. Mediante un “megafraude”, ya dejó a su “Subpresidenta”, (pero él seguirá siendo quien mande), y, ya dio el primer paso para iniciar su dinastía, con el orgullo de su nepotismo: el futuro Andrés Manuel II.

Pero, la heroica SCJN, todavía puede desbaratar todas sus irregularidades. Anular el “megafraude”, su sobrerrepresentación legislativa y otras ilegalidades. (ojalá acate la legalidad). Además, al violar, con sus ocurrencias y caprichos, acuerdos internacionales, está causándose graves problemas. Así que, puede caérsele su “obradorización”. Como amor, con amor se paga, como él intentó con Calderón, hay que bloquear masivamente la Cámara para impedir que su “Corcholata” espuria tome posesión ahí. (Ojo, no olvidar bloquear la puerta trasera también). Enviará granaderos, pero una multitud patriótica, los superarán. Por esto y más, requerimos reforzar y ejercitar nuestro patriotismo.

Para este momento crucial de esta trascendental guerra, urgen patriotas verdaderos, (mejor heroicos). ¿Habrá los suficientes para salvarnos?