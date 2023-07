Conclusión del refrescante fenómeno Xóchitl

Xóchitl tiene muy claro, que la vida no se trata de atesorar dinero, que es absurdo, ocupar las capacidades recibidas para acaparar una grandiosa fortuna, que, a fin de cuentas, no sirve de gran cosa. Por eso no ambiciona ni poder, ni dinero. Por altruismo, cambió un proyecto, aparentemente, seguro, por uno palpablemente más riesgoso y mucho más complicado, tenebroso y de mayor responsabilidad. En su empresa estaría mucho más tranquila y obtendría más beneficios económicos. Como no roba, sus ingresos se limitarán a su sueldo y su empresa le deja más. Pero desde el gobierno se puede hacer más bien al prójimo. No cualquiera hace esto. Se necesita tener metas espirituales elevadas. Esto no es frecuente entre políticos.

Viene de abajo, no necesita “baños” de pueblo. Ella es pueblo. Se conduele con él, no lo usa de estrategia, busca ayudarlos. Está limpia de escándalos políticos y corrupción. Es exitosa. Es bien aceptada entre las clases bajas, medias y altas. Habla con el lenguaje del pueblo, aunque a veces es demasiado “expresiva”. Es triunfadora y triunfará en la presidencia.

Ha recorrido triunfalmente, el camino que va desde la mayor pobreza a una vida de abundancia. Ha sido una empresaria visionaria y una eficiente servidora pública, que sirve al público. Por eso ahora la aclaman para la presidencia, en donde, de llegar, podrá culminar exitosamente una vida de servicio. O sea que conoce cuál es su misión.

En el capítulo anterior decíamos que, entre los aspirantes, había quienes la sobrepasaban en experiencia y capacidad. Pero ignoramos un detalle. Si bien, no es experta en economía, salud, agricultura, astronomía y otros, lo es en energías limpias y anexas. Y estas, son el futuro. Así empareja o supera los cartones, con cualquiera, ya que fuera de “YSQ”, no hay todólogos, son expertos en una o varias materias, pero desconocen otras.

Entre todos los aspirantes apuntados, es la única “gallina” que, desde el inicio de este fatal sexenio, ha tenido los suficientes huevos, para encarar permanentemente al “Jefe del Bloque Destructor”. Además, por su valor, garra, carisma, arrastre y conexión con el pueblo, cosa de la que carecen sus competidores, entusiasma al electorado y eso es justamente lo que se necesita ahorita.

Para llegar, deberá sortear varios obstáculos. Tendrá que ser aceptada por los partidos, pero no pertenece a la “camarilla” dirigente. También se topará con los peligrosísimos valemadristas del Partido Abstencionista. Por si fuera poco, enfrentará a un enemigo sumamente poderoso, que juega muy sucio, abusa y trampea, dispone recursos a granel, financieros y de poder. Cuenta con el INE. Por esto las corcholatas pueden hacer campaña ilegalmente y otras ilegalidades, sin problema. Se apropió del balón y es “amigo” del árbitro. Este “árbitro”, a sus corcholatas, les perdonará uno o varios penaltis y le pitará penaltis inexistentes al adversario.

Además, hay otro detalle. Aunque ha desempeñado puestos gubernamentales, con intachable honradez, capacidad de reacción, entrona y espíritu de servicio, está muy lejos de ser una “política” tradicional. Esto, la hace una candidata ciudadana, punto que vale oro. Ya que por la infinidad de daños que por años nos han ocasionado los “políticos”, preferimos un ciudadano. Nos encontramos ante un caso único, ya que, de llegar, por primera vez, tendremos un presidente no “político” y sin compromisos “políticos”, impecable, libre de toda inmundicia “normal” en la mayoría de políticos.

Por eso, en cuanto se negaron a recibirla, la sociedad brincó y le pidió masivamente que fuera su candidata. Y, el panorama nebuloso, tedioso, atemorizante y dudoso, que reinaba, se iluminó esperanzadoramente y movilizó a la sociedad. Inmediatamente aparecieron más de 80,000 voluntarios para recolectar firmas. Con que cada uno consiga una, sumarán 160,000.

Si llega, sería el primer caso que el pueblo eligiera al presidente desde candidato. Eso es democracia. Una sociedad que apenas está reaccionando, ya sobrepasó a los partidos políticos, si ganamos, podría ser el primer paso para transformar al país. Somos un pueblo agachón, pero los males ocasionados por este gobierno, son tantos y tan perversos, que no es un fracaso, sino, como se dice en mexicano, son “chingaderas” intencionales. Esta “obrederización” logró que la sociedad, por fin, empiece a manifestarse. Necesitábamos algo sumamente grave para despertar y nos lo recetaron. Pero, aun así, nos falta más.

También tendremos una campaña novedosa. De un lado, una corcholata designada y controlada por el “Dedo Candidateador”, con un jefe de campaña priista experto en trampas electorales, con lana en “sobres” de sobra, (y la lana pesa mucho en estas campañas, sobre todo las tramposas), que cínicamente se pitorrea de la ley electoral, (y de todas), que tiene reuniones “amigables” con el INE, (que otorga credenciales extranjeros), que diariamente cuenta con las mañaneras para calumniar, amenazar, usar datos fuera de contexto, hacer propaganda ilegal, que cuenta con una prensa bien chayoteada y un ejército de Servidores de la Nación, que lo sirven a él. Que, en un momento dado, hasta podría contar con las armas de los militares maiceados y las de los que no regañan sus mamás, así como un costal de recursos ilegales. Y que, además, cuenta con un buen número de miembros apátridas del Partido Abstencionista, los cuales pesan lo suficiente para designar al triunfador.

Del otro lado, tendríamos a una candidata que no cuenta con una estructura y recursos financieros para precampaña, ni para campaña. A la que le van llover falsos, burlas, insultos, acusaciones y multitud de ataques ruines. Un Goliatotototote contra un Davidsitititito.

Una guerra, más que dispareja y sucia. Sin embargo, aunque haya esa abismal desigualdad, se puede emparejar y hasta superar. Pero para eso, quien tiene la palabra es la sociedad. Pero, no solo con mensajitos por whatsup, sino que se requiere de acción efectiva. Por eso dijo, “SI USTEDES VAN, YO VOY”.

No todo es cuestión de lana, experiencia y preparación, sino que hace falta un poco de gracia y otra cosita. Apenas hace tres semanas le pidieron, inesperadamente, que compitiera por la grande y ya va más adelantada, que sus competidores sabios, que llevan meses comunicando sus planes. Esto muestra que pesa más, el empuje del corazón, un chispeante carácter y el éxito, que la sabiduría sin conexión.

No solo va delante de los “preprecandidatos” de la oposición. Realizaron una encuesta en la que solo aparecían ella y la Corcholata que “parece” apuntará el “Dedo Candidateador”, que ha gastado millones y meses de campaña. Sorprendentemente, Claudita obtuvo 48.7% y ella 47.9%, un empate real, pues la “ventaja” apenas es de medio punto. Es un notición “súpermegagigantesco”. Bastaron solo dos semanas para empatarla. No teníamos quien, y ahora lo tenemos, solo falta nuestra parte.

Las tripas del Politiquero Mayor y corcholatas, están bien “requeretorcidas”. Están tan aterrorizados, que, en menos de una semana, en la CDMX contrataron a quince empresas que manejan estrategias de comunicación digital. Señal que están preparando su guerra sucia, en la que van aventarle hasta excremento ajeno.

Si meditamos tantito, encontraremos que el destino nos está brindando la oportunidad única, no solamente de ser la generación que por fin libere definitivamente a México de la dictadura del PRI, (hoy MORENA), sino también la que establezca las bases de un sistema de gobierno dedicado en verdad al bienestar y la justicia social. Tenemos ante nosotros la oportunidad de cimentar un futuro luminoso. Afortunadamente la sociedad ya está reaccionando. Y Xóchitl entusiasma. Tenemos que dar el ancho y no dejar de pedir la ayuda celestial y que impida que el Chamuco meta la cola. Ella dijo “SI VAN USTEDES, YO VOY”, le dijimos que fuera. Estamos comprometimos, tenemos que ir.