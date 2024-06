Cómo reconoce una demócrata su inequitativa derrota

Es de que, “aiga” sido como “aiga” sido, reprobamos el examen de “pendejismo”. Tronamos dolorosamente esta trascendental, histórica y peligrosa prueba. Pero, como fue una elección de Estado y del narco, con árbitro vendido e infinidad de trampas, los resultados son dudosos. Hubo una diferencia de recursos abismal. Abundan los indicios fraudulentos; boletas tiradas en la calle marcadas a favor del PRIAN Moreno, bolsas cargadas de credenciales INE. Se oye, que cubanos metieron mano a las computadoras del INE. En fin, hubo multitud de señales reales, que permiten pensar que hubo fraude. Usaron viejas prácticas fraudulentas priistas, reforzadas con nuevas. Por esto, tal vez tengamos derecho a pedir revisión de examen y ver si la historia nos concede derecho a examen extraordinario. Se desconoce la magnitud del fraude y si influyó los resultados. Efectivamente fue un trámite.

Aun cuando el conteo hubiera sido inmaculado, fue una contienda abusivamente dispareja. Simplemente una disponía, indebidamente, de los recursos públicos, (así inundó al país de espectaculares), pagar acarreados, comprar votos y publicitarse en el extranjero. Un ejército de “Servidores del Presidente” amenazando y un Presidente propagandista. Probablemente fue la campaña más dispendiosa. Mientras que la opositora se anunciaba en “espectaculares” de cartón, que sus partidarios levantaban a mano.

Si bien el veredicto del árbitro vendido inspira desconfianza; también cabe mencionar que la sociedad fallamos gravemente. No se trata de afinidades políticas, sino de parar la destrucción del país. No votamos por una candidata, votamos por una dictadura o la libertad. Y 40’000,000 de abstencionistas favorecieron la dictadura. Los partiditos aliados, además de causar problemas, no cumplieron su tarea, a pesar de que hubo suficientes ciudadanos que ofrecían apoyo, ni los atendieron y en el 40% de las casillas, no tuvimos representante. Según unas estadísticas, el 47.2% de la clase social baja votó por Claudia y el 28.3% por Xóchitl. El 49.1% de los clasemedieros por Claudia y el 28.8% por Xóchitl. El 39.5% de los riquillos por Claudia y el 39.8% por Xóchitl. De ser verdad, sería gravísimo. Si el “proletariado” votó por Claudia, bien, porque les pagaron, los amenazaron o los engañaron, tienen cierta justificación. Pero, es inaceptable que los clasemedieros, que se supone tienen más preparación y más que perder, hayan votado por el enemigo, en mayor proporción, que los “ignorantes”. Y para rematarla, los ricos votaron uno a favor y uno en contra. Borregos votando por un lobo que dícese vegetariano. Realmente somos un pueblo masoquista, buscando un sádico o un psicópata para que nos “joda”. Y ¡Venció el “pendejismo”!

Para empezar, cayó la Bolsa, se devaluó el peso y los inversionistas desconfían. Si hubiéramos triunfado, la guerra habría terminado, solo quedarían algunos agitadores causando problemas. Pero así, la guerra continuará con dificultades mayores.

En Francia, excepto en Paris, los conservadores avasallaron. En Panamá la izquierda fue derrotada. En el Congreso de la Unión Europea barrió la derecha. Maduro trae problemas. En Alemania, los izquierdosos creyendo que los jóvenes votarían por ellos, redujeron a 16 años la edad para votar, pero el tiro les salió por la culata, el voto en contra se triplicó. En Inglaterra, la derecha se está fortaleciendo. Y lo más interesante de todo es que están dando excelentes resultados. En Italia Giorgia Meloni, está obteniendo grandes frutos. Bukele, en corto plazo, convirtió a El Salvador, en el país más seguro de América, cuando era uno de los más peligrosos del mundo. Así el turismo floreció en forma esplendorosa y está obteniendo inversiones. Naturalmente, que no utilizó la “humanista” estrategia de los abrazos. En Argentina, Milei, en meses ha alcanzado resultados impresionantes. La inflación la redujo del 24%, al 4%. Todos están obteniendo beneficios notables.

Y mientras el mundo busca la democracia, los mexicanos vamos justo en sentido opuesto. Votamos para que los niños con cáncer sigan sin medicinas y seguir pagando derecho de piso. Por la multiplicación de los pobres y la miseria. Porque continué la destrucción del país y sus instituciones autónomas y establezcan cómodamente su tiranía. Si de joven eres socialista, eres idealista, pero, sí de adulto sigues siéndolo, eres un estúpido, pero sí de gobernante lo eres, muy probablemente, eres una rata, verdadera hija del afamado rancho de Palenque.

Cambiando de tema sin cambiar, entre infinidad de temas comentados, encontramos la controversial acción que Xóchitl, supuestamente, en aras de la democracia, realizó reconociendo su derrota y felicitando a la triunfadora de un proceso electoral, por lo menos inequitativo. Esto nos movió a elucubrar como podría hacerse este reconocimiento sin fallarle a la democracia.

Claudia: Cómo el INE ya te declaró triunfadora, no me queda sino comunicarte, que, dudando de su validez, acato su veredicto. Para empezar, fue una campaña desproporcionadamente dispareja y con ilegal injerencia presidencial. Por eso, no puedo felicitarte. No es un triunfo del que puedas enorgullecerte. Además, independientemente del fraude o no fraude, parece que, saliste “victoriosa”, pero, sin embargo, hay bastantes indicios de que serás la Presidente, pero el que mandará estará en Palenque.

Te aclaro que no te tengo rencor. Al contrario, aunque has dado muchas muestras en sentido contrario, de todo corazón deseo que, para bien tuyo y del país, te ocupes del progreso de México. Como no vi que en campaña presentaras propuestas para resolver problemas que lastiman al pueblo; pues, te concretaste a amenazar que continuarías el 2º piso de la 4T, a pedir votos para tener un Congreso servil con los escaños requeridos para retorcer la Constitución y acabar con la independencia del Poder Judicial. A alabar al “Jefe Máximo de la Trastornación”. Esto no soluciona los males que sufre el pueblo. Honestamente, la 4T ha dañado seriamente a México, solo ha favorecido a la “Mafia del Poder” y a la otra. Tú, bien lo sabes. Quitó el servicio médico y está causado infinidad de males a millones de seres; en sus derechos, en la educación, en la ciencia, en el campo, en la democracia y demás. Tampoco es posible esperar que les urja mucho la modificación de la Constitución. En cambio, muchas de las propuestas que hice, les encantaron. Si quieres, te paso las que más entusiasmaron; si las llevas a cabo, seguro que serías una presidente excelente y si necesitas, desinteresadamente, te ofrezco mi ayuda.

Sabemos que desde bebita mamaste las ideas socialistas, que consisten en concentrar todo el poder en la camarilla dueña del gobierno, y eso va contra el pueblo, pues lo deja totalmente a merced de ellos. Por esto el socialismo es el peor sistema gubernamental del mundo. Aunque en todos los sistemas hay injusticias, en el socialismo se empeoran astronómicamente. Y esto es lo que ofreces. Para implantarlo son necesarias muchas mentiras y muchos pobres. Por eso tu jefe ha mentido y causado tanto daño. A ti te consta.

Por eso, Indudablemente, te sacaste la rifa del tigre. Seguramente enfrentarás una crisis, mucho mayor que la del error de diciembre, pues será la del horror del fatal sexenio. Desgraciadamente, no se ve que vayas a enderezar el rumbo y busques el bien. Parece que vas a empeorar todo con ganas. Parte por ineptitud y parte por tu comunismo. Deseo que cuando asumas la presidencia, no continues con el 2º piso de la 4ª Transformación, pues acrecentarás los males del pueblo. Y si nos va mal a nosotros, aunque disfrutes de los despojos, peor te irá a ti; pues no olvides que el mal que causamos a los demás, más tarde o más temprano se nos regresará con recargos. Si tú causas mal a millones, el mal de millones te regresará. Te invito a que consideres que ser presidente de un país, es una responsabilidad gigantesca. Aunque confiesas que eres atea, deseo de todo corazón, que Dios te ilumine para que te conviertas en una gobernante excelente, tanto por tu bien, como el de millones de mexicanos.