Las primeras mil conferencias de AMLO

Poco después de cumplir cuatro años al frente de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumple hoy 1,000 conferencias de prensa, conducidas de lunes a viernes, desde Palacio Nacional, de acuerdo con las cifras de seguimiento que hemos llevado a cabo desde SPIN. Durante la evolución de las conferencias, el presidente AMLO encuentra en este último año su momento más crítico, no solo en términos de audiencia, puesto que cada vez menos personas se interesan en verlo, sino en el contenido ya que ha incrementado, dramáticamente, los ataques a sus adversarios, reales e imaginarios, en vez de resaltar logros y avances de su gobierno.

Desde un inicio, el propio presidente AMLO y funcionarios de su gobierno afirmaron que millones de personas veían las conferencias de prensa diarias, aunque a la fecha no han mostrado ratings, share o cualquier otra medición que sustente lo dicho. Es difícil pensar que, en la hora más ocupada de la mañana, de 7 a. m. a 9 a. m., las personas detendrían sus actividades para, tranquilamente, junto a una taza de té o café, observar un programa de política, por definición aburrido, que además es poco noticioso por repetitivo. Al día de hoy, ninguna estación de radio en AM o en FM, incluyendo las de radio pública, transmiten las conferencias de prensa del presidente AMLO en vivo, pues se comprende que las audiencias de radio tiendan a escoger programas que los acompañen de forma más placentera en sus actividades matutinas.

En SPIN damos seguimiento a las vistas de las conferencias de prensa del presidente AMLO entre sus seguidores en Facebook (que es su red social con más seguidores), y observamos que el promedio diario de vistas ha ido a la baja, representando actualmente menos del cinco por ciento del total de sus seguidores, a pesar de que solamente se necesitan tres segundos para que un video cuente como visto en la línea de tiempo de las y los usuarios. En noviembre de 2022, el promedio de vistas apenas superó las 100 mil vistas por conferencia, alrededor del uno por ciento. Mientras que el número de seguidores del presidente AMLO en Facebook se ha incrementado durante su administración, el número promedio de vistas de las conferencias ha disminuido.

Si las conferencias de prensa del presidente AMLO no son vistas por sus seguidores es difícil afirmar que, lo que se dice cada mañana desde Palacio Nacional, sean mensajes dirigidos a “su base”. De hecho, dado el incremento durante el último año de los ataques a sus adversarios, y las múltiples referencias al pasado, utilizadas para justificar el incumplimiento de las altas expectativas autoimpuestas a estas alturas de su gobierno, tal parecería que las conferencias de prensa van dirigidas a sus opositores, a quienes ataca cada mañana, a quienes no están de acuerdo con sus acciones de gobierno, y a quienes lo monitorean de cerca. Las afirmaciones con las que ataca cada mañana a los medios de comunicación serios, con audiencia y patrocinadores, son resultado de una réplica por no controlar la agenda, por ir detrás de las noticias, no delante.

El intento por demeritar, cada semana, a medios y comunicadores serios es solo un frágil reconocimiento de parte del presidente AMLO de la falta de habilidad de lidiar con la información de los medios de comunicación. La victimización al considerarse el Presidente más atacado por los medios de comunicación en los últimos 100 años es la confirmación de que cualquiera tiene derecho a su propia opinión, pero no a sus propios datos.

Director General de SPIN Twitter: @luisestrada_