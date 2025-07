La simpatía partidista en México

Hace 20 años, ante un comité de seis distinguidos académicos de la Universidad de California, San Diego, liderados por Samuel Popkin, Wayne Cornelius y Neal Beck, defendí la disertación titulada “Identificación Partidista en México”, trabajo original de investigación que me permitió obtener el grado de Doctor en Ciencia Política. La investigación, que duró más de tres años, tuvo como objetivo conocer los determinantes de las simpatías partidistas en México durante el período 1988-2003, en los que se alcanzó la alternancia en la Presidencia por primera vez en más de 70 años, así como en varias entidades del país.

La identificación o simpatía partidista es el nexo emocional que desarrollan las personas hacia los partidos políticos. Comienza en la infancia, en varios casos heredada de los padres, y se desarrolla y fortalece con la edad mediante la interacción con la vida política. Algunos la comparan con una religión, aunque es más apropiado asemejarla a la preferencia por un equipo deportivo. La identificación partidista no solo es la variable que tiene mayor impacto en la decisión de voto, sino que es el principal sesgo a través del cual las y los ciudadanos percibimos e interpretamos la vida política. La identificación partidista es la variable más investigada, esencial y recurrente en los estudios de comportamiento electoral a nivel mundial.

Desde su presentación, por su metodología, hallazgos, conclusiones e implicaciones, “Identificación Partidista en México” se convirtió en el estudio esencial sobre las simpatías políticas de las y los mexicanos, y estableció los criterios por los cuales debe ser analizada en cualquier investigación de comportamiento electoral en México. Inclusive un encuestador mexicano corrigió la forma en la que la medía, mientras que otro hoy la incluye en sus publicaciones, a pesar de que en su momento afirmó que no era relevante porque los mexicanos “no comprendíamos” su significado. En suma, “Identificación Partidista en México” normó criterio y se convirtió en la base del análisis de las decisiones de voto de las y los mexicanos.

Algunas de las conclusiones e implicaciones de “Identificación Partidista en México” son vigentes y más útiles que nunca:

1. Las simpatías por el PRI se inclinaron hacia Morena: La base de votantes del PRI se “realineó” en Morena, joven partido político que cuenta con niveles de simpatía similares a las que tuvo su antecesor previo a la primera transición de 2000.

2. Los panistas y los independientes siguen siendo similares, aunque son una proporción menor que hace 20 años: Las y los votantes que se consideran sin simpatía hacia algún partido político se asemejan a los simpatizantes del PAN, que durante los años de las transiciones federal y local se convirtió en la primera alternativa para derrotar al PRI. Mala selección de candidatos en elecciones presidenciales, estatales y municipales han desprestigiado su imagen de alternativa viable.

3. En México, la ideología es partidista: La ideología, ya sea entendida como “izquierda vs derecha”, o como “conservador vs liberal”, son conceptos abstractos y, en el caso mexicano, ambiguos, especialmente cuando los partidos políticos buscan evitar comprometerse con posicionamientos definitivos. Las y los perredistas, que representaban la izquierda ideológica, no alcanzaron a mudarse por completo a Morena, que hoy basa sus posicionamientos en un populismo pragmático.

Dos décadas después de que se estudiaran las razones y motivaciones que permiten que las y los mexicanos simpaticen con cualquier partido político, los hallazgos de “Identificación Partidista en México” son la clave de la interpretación objetiva de su comportamiento electoral, y más aún, la guía indispensable del planteamiento de escenarios políticos en los años por venir.

Socio director de SPIN. X: @luisestrada_

La disertación “Identificación Partidista en México”, y otros artículos e investigaciones, pueden consultarse gratuitamente en spintcp.com/publicaciones/academia/