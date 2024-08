La simulación de las conferencias de AMLO y Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es el primer Jefe de Estado y / o de Gobierno del mundo que lleva a cabo conferencias de prensa diarias. Nadie, en ningún país, ha seguido su ejemplo. En SPIN, desde el primer día de su gobierno, hemos dado seguimiento a las más de 1,400 conferencias del presidente AMLO con base en información pública obtenida a través de las versiones estenográficas (transcripciones) y los videos de su canal de YouTube. Con el análisis sistemático de la evidencia, y cuya metodología se explica en El Imperio de los Otros Datos (Grijalbo 2022), hemos dado a conocer las características y el contenido de las conferencias, normando el criterio en la opinión pública que concluye que más que un ejercicio de transparencia, información o rendición de cuentas, es un espacio de propaganda, principalmente por lo siguiente:

Las conferencias de prensa diarias no ponen la agenda. Menos del cinco por ciento de los diarios más importantes de circulación nacional recuperan los mensajes de las conferencias. Más aún, las conferencias cuentan con una sección semanal en la que se busca desacreditar a los medios serios, con audiencia y patrocinadores, a través de afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar, pues califican desde el gobierno la información publicada como no favorable. El presidente AMLO va detrás de la noticia y, por tanto, de la agenda. Si las frases, clips y reels son reproducidos en las redes a lo largo del día no significa que ponga la agenda, solo da de qué hablar, lo cual es normal pues, a fin de cuentas, es el presidente de México.

Las conferencias de prensa diarias no son vistas, ni por los más fieles seguidores. En múltiples ocasiones, el presidente AMLO y funcionarios de su gobierno han repetido, sin mostrar ninguna evidencia, que las conferencias son vistas por millones de personas diariamente. En SPIN registramos el número de vistas de las conferencias en el Facebook del presidente AMLO, su red social con más seguidores (+10 millones), y actualmente la ven, en promedio diario, menos del uno por ciento de sus seguidores, a pesar de que solamente se necesitan tres segundos para que un video sea contado como “visto”. Es normal que un programa de política, aburrido, repetitivo y poco noticioso sea ignorado en la hora del día más ocupada para las y los mexicanos.

Las conferencias de prensa diarias no contestan las preguntas difíciles y, por tanto, noticiosas. El presidente AMLO escoge quién pregunta, por lo que los cuestionamientos no siempre se asocian con los temas difíciles. Las preguntas provienen de quienes representan a “medios digitales” (canales de YouTube o cuentas de redes sociales con pocos seguidores), que se sientan en las dos primeras filas (82 por ciento), las leen mal y después reciben una felicitación del presidente AMLO por preguntar sobre ese tema. El presidente AMLO no es un “genio de la comunicación”. En un ambiente controlado, cualquiera puede hacer una “conferencia de prensa diaria”.

Las conferencias de prensa diarias no manejan crisis, generan nuevas. Promediando más de 100 afirmaciones falsas, engañosas o que no puede probar por conferencia, el presidente AMLO confía en su improvisación evadiendo respuestas a los problemas de gobierno en vez de enfrentarlos. Especialmente en temas de seguridad, las versiones oficiales dadas a conocer en las conferencias del presidente AMLO han evidenciado la falta de información y de coordinación, que posicionan al gobierno desfavorablemente frente a otros actores relevantes.

Recientemente, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, afirmó que será la segunda persona en la historia en llevar a cabo conferencias de prensa diarias, a la misma hora que las del presidente AMLO. Con base en sus mensajes de campaña, sus afirmaciones en los debates, y las conferencias de prensa como Jefa de Gobierno, como candidata y como presidenta electa, desde SPIN podemos inferir que Sheinbaum replicará el formato y contenido de las conferencias del presidente AMLO, privilegiando la propaganda, por lo que hemos decidido no darles seguimiento. Las conferencias de prensa de Sheinbaum debieran ser la oportunidad para demostrar su capacidad de gobernar, no para simular su responsabilidad. No consideramos que esa oportunidad sea aprovechada en los próximos seis años, lo que, sin duda, va en perjuicio de la información, la transparencia y la rendición de cuentas.

Socio-director de SPIN. X: @luisestrada