Una más de la senadora Téllez

Apenas hace unos días fue detenida en Estados Unidos, Sandra Lucía, copropietaria de la guardería ABC, prima hermana de la senador Téllez, la empleada de Salinas Pliego que por cierto, sigue sin decirnos cuánto le paga este empresario deudor de Hacienda. A sabiendas de que este sería un tema por el cual se le cuestionaría, montó un show apoyada y hasta superada por sus correligionarios, primero interrumpiendo la sesión de la Comisión Permanente y luego, lastimosamente echando a perder la toma de protesta de dos embajadores, uno de ellos, sin ninguna vela en el entierro. Un show más de la senador.

Lo que en días pasados vimos en el senado es una de esas “estrategias” de los panistas que dan mucha pena, siendo lo que dicen o de menos pretender ser, vaya, se ve hasta mal, porque inclusive copian las formas de protesta que se hacían al menos hace cinco años, pero que no llegaban al grado que estos “fifis” llegaron.

En el orden del día que se discutió antes de iniciar la sesión de la Permanente, se señaló claramente que se abordaría el tema del secretario de seguridad de Tabasco, en el apartado que corresponde, sin embargo, los panistas, en una mala y penosa copia, obstaculizaron la tribuna con un sonido de sirena que harto a muchos, pero tal cual niños berrinchudos, nada se detuvo, la sesión siguió y hasta que se cansaron dejaron por fin a la sesión continuar.

Posteriormente, se tenía contemplada la discusión y aprobación de los nombramientos de embajadas. Cuando tocó el turno del nombramiento de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich como embajadora en Panamá, otra vez puso en marcha su show la senador Téllez; sin talento y sin capacidad para construir en política, como es ella, atacó a la ex gobernadora y para demostrar que ella siempre ha estado del lado de los padres de familia de la guardería ABC, a través de una moción de ilustración, solicitó la proyección de un video de ella misma que así lo demostraba.

Tuve que recordarle a la senador que su partido había sido beneficiario por mucho tiempo de la impunidad, ahí están en el mismo caso, María Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien fue exonerada de cualquier responsabilidad penal, pero ¿qué creen? pareciera que no es la única prima ni la única relación de parentesco que hay con el Partido Acción Nacional.

La senador Téllez es prima de Sandra Lucía Téllez Nieves, y no se vale negarlo. Y aunque la senadora ha dicho que no tiene conocimiento, que son de un pueblo pequeño, pues resulta que hay pruebas. Sus abuelos eran hermanos, no es cualquier cosa. Ante tal “incomodidad”, la senador montó un show para desviar la atención del tema, porque la impunidad es lo que ahí persiste, y ella lo sabe, por eso a la hora de la toma de protesta, más allá de la ex gobernadora Pavlovich, que como política sabe de estas situaciones, no así la propuesta de embajador de Turquía, que sin deberla ni temerla, sufrió las consecuencias de la falta de respeto de la senador. El día que les quiera enseñar a sus familiares el día de tu toma de protesta en el senado, lo único que escucharán será la voz merolica de la senador Téllez.

Es penoso la verdad y no me voy a cansar de decirlo, la oposición en México está más perdida que la política exterior de Trump, el PRI con sus memes en redes sociales que al buscar la simpatía de los jóvenes, solo da risa, y el PAN, con este tipo de protestas que ni les quedan y aparte de todo exceden límites porque no buscan lo que piden en esas manifestaciones, solo quieren llamar la atención, el tema es que fastidian.

El fondo del asunto inclusive va más allá de las estrategias, la realidad es que México, las y los mexicanos, prefieren a la Cuarta Transformación, y sus formas para tratar de revertir esta tendencia raya en lo ridículo.