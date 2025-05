La oposición eventual

El politólogo Giovanni Sartori señala que la oposición debe ser habitual, es decir, no puede ser ocasional o eventual, y primordialmente propositiva ya que su fin es representar una real oposición política para que la ciudadanía pueda elegir y decidir soberanamente. La oposición en México es todo menos eso. Desde cuadros como la senador Téllez que no sabe debatir, solo insultar, hasta el ex presidente Fox que hoy pide no votar en la elección judicial a quienes en la elección presidencial llamó “huevones” por hacer uso de los beneficiarios de programas sociales, pasando por “Alito”, el “defensor de la democracia” que todo el tiempo destruye. Esa es la oposición que tenemos, una ocasional y nunca propositiva.

Siguiendo con la idea de lo que debe ser la oposición política, esta tendría que ser un contrapeso que fiscalice al gobierno de turno y que ofrezca alternativas, todo con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas, la transparencia y el equilibrio en el ejercicio del poder. La teoría habla de alternativas, propuestas distintas a las que el gobierno en turno promueve, además de un seguimiento frecuente, no de vez en cuando.

Esa es la teoría, la realidad, al menos en este momento del país, es otra cosa muy distinta. Ahí tenemos por ejemplo al “brazo armado” del empresario Ricardo Salinas Pliego y claro del panismo, la “senador” Téllez que no debate, no parlamenta, es simple y sencillamente una bulleadora profesional, no presenta ideas, parlotea con adjetivos calificativos en contra de sus pares. En un análisis de su discurso, más del 80 por ciento son insultos; cuando presenta iniciativas, aún así la mitad de su discurso siguen siendo agravios que es incapaz de demostrar, o bien, insultos basados en el físico de las personas. De pobreza ajena está “senador”.

Ahí está también como máximo representante de la “oposición” el ex presidente Vicente Fox, quien cada tanto sale a través de su cuenta de “X” (porque a ningún medio le interesa saber su opinión) solo a criticar sin proponer, y de quien estoy segura, más de un panista quisiera que se mantuviera ocupado en su negocio de productos con compuestos derivados del cannabis, pero no, y ahí está también “ayudando” a su ex colaboradora y ex candidata presidencial del PRI, PAN y el extinto PRD, Xóchitl Gálvez, diciendo que los programas sociales que implementó el ex presidente López Obrador (sí, esos que prometió la misma ex candidata que no iba a quitar, sino todo lo contrario, aumentar) son para los huevones.

Hasta aquí, cero propuestas, cero garantías de coadyuvancia en la rendición de cuentas. Luego tenemos al imperdible “Alito” que con una campaña en redes sociales que tiene el objetivo claro de conectar con jóvenes, lo único que hace es generar risas o bien lágrimas por el alto grado de cinismo. Le apuestan a la desmemoria de las personas, pero se

equivocan, nosotras recordamos muy bien lo que el PRI significa, difícil olvidar aquellos gobiernos corruptos, aquellos que solo beneficiaron a una parte de la población, alejándose de las personas, dejándolas en el olvido, sin atención, sin alternativas. El “defensor de la democracia” olvida frases como: “a los periodistas se les mata de hambre”.

Esa es la “oposición” en México, no hay alternativas ni propuestas porque su visión siempre ha sido desde el poder y eso los ha hecho aparentemente, ser incapaces de proponer, hoy solo critican por criticar, si el buque tuvo una accidente, es culpa de la 4T; si se lucha para combatir el crimen organizado que fortalecieron sus gobiernos, piden la invasión extranjera; si se hacen reformas para mejorar y que la gente elija al Poder Judicial, llaman a no votar.

Para ser oposición hace falta dejar de ser individualista y mezquino, y ni una cosa ni la otra tienen los partidos que no son gobierno en nuestro país. Debe ser la desesperación de ver como cada elección corren el peligro de extinguirse.

Lilia Aguilar Gil