Sobre la abolición de la esclavitud en México

El 15 de septiembre de 1829, el presidente Vicente Guerrero Saldaña decretó la abolición de la esclavitud en México, declarando "libres los que hasta ahora se habían considerado como esclavos". Guerrero formalizó por fin ese anhelado objetivo de Miguel Hidalgo, José María Morelos e Ignacio Rayón, que quedó asentado constitucionalmente como principio fundamental hasta la Constitución de 1857 y refrendado en la Constitución de 1917.

Se acepta la existencia de esclavización de personas en los pueblos originarios de Mesoamérica, como los mexicas, mayas y zapotecas, por guerra, deudas, castigos judiciales o como resultado de rituales religiosos.

En el imperio mexica, por ejemplo, los “tlacotin” eran personas que, por deuda, podían venderse temporalmente como esclavos. A los prisioneros en conflictos bélicos se les convertía en tributo humano para sacrificio ritual. Sin embargo, la esclavitud mesoamericana permitía que las personas esclavizadas recuperaran su libertad e incluso llegaran a tener derechos y bienes propios.

No fue el caso de la esclavitud en la Colonia, cuando miles de personas secuestradas en África Occidental fueron ingresadas a territorio de la Nueva España específicamente para la explotación económica forzada, particularmente en la agricultura de plantación y la minería.

Para soportar esa explotación se construyó todo un sistema jurídico y social de jerarquías raciales, el aparato de castas, a través del cual se fue gestionando la nueva realidad colonial, no obstante, bastante frágil ante la rapidez del mestizaje y la persistencia de una población afrodescendiente libre.

Desde los primeros años de la colonia, la Corona española emitió leyes para regular la esclavitud. Las Leyes de Burgos de 1512 intentaron mitigar el maltrato a las personas indígenas y limitar su esclavización directa. Sin embargo, la ambigüedad legal y la distancia de la Metrópoli permitieron que la esclavitud subsistiera bajo diversas formas.

Durante el siglo XVI, la disminución drástica de la población indígena, causada por guerras, enfermedades y el trabajo forzado, llevó a los españoles a importar personas esclavizadas de África. Se calcula que entre 200 mil y 500 mil africanos y afrodescendientes llegaron a la Nueva España durante el periodo colonial.

El régimen esclavista se vio permanentemente cuestionado por constantes rebeliones armadas, como la de Gaspar Yanga y los levantamientos en Córdoba, que constituyeron movimientos organizados que en ocasiones lograron negociar con el poder colonial en términos políticos para el reconocimiento de la libertad y la autonomía.

La abolición de la esclavitud en México fue resultado de la convergencia de un contexto ideológico internacional, el compromiso social de los líderes insurgentes y las necesidades estratégicas de la guerra de independencia. Los decretos de Hidalgo, Morelos y Guerrero recogían anhelados principios de las revoluciones de la época, enarbolados en la formación de los Estados nación liberales. Además, para la estrategia revolucionaria, la igualdad conformaba, además, parte de una táctica que socavaba al enemigo y ayudaba a movilizar a todos los sectores de la población en la lucha por la Independencia.

Se calcula que durante toda la Colonia se aceptó jurídicamente la esclavitud. A mitad del siglo XVII, se calculaba en 350 mil las personas esclavas. En toda la América hispana se calcula que llegaron a 2.1 millones, una parte importante, mediante contrabando.

El hecho de que la abolición formal fuera decretada por Vicente Guerrero, un presidente de ascendencia africana e indígena, cierra este ciclo histórico con una poderosa afirmación de que la lucha por la independencia y la lucha por la libertad humana fueron, en el caso de México, una y la misma causa.

Ministra SCJN