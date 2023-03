Marea rosa, marea morada

Hay que decirlo de todas las formas, todas las veces y por todas las vías posibles antes de que lleguen las impugnaciones a la Suprema Corte de Justicia. El llamado Plan B electoral es un atentado en contra de la paridad de género. Por la que se ha luchado y en la que se habían ganado ciertos espacios. Es decir, es un retroceso. ¿Cuántos retrocesos más con la 4T?

Que el presidente siga arengando que los “acarreados” de la movilización el domingo pasado no sabían a lo que iban y que siga alucinando alushes para intentar distraer la conversación o la politización ciudadana. Que los ciudadanos politizados no caigan en su juego de antaño.

La propuesta hecha por los morenistas, aprobada por el Congreso hace unos días, no obliga a los partidos a designar candidaturas y dirigencias partidistas desde la paridad, quedando solo a su discreción. Con la reforma sería más difícil que las mujeres lleguen a cargos de elección popular porque la cuota se reduciría del 25% en zonas de “alta competitividad”, cuando es 50% a lo que están hasta hoy obligados. Esto, para ser concretos: es violatorio de la Constitución. La paridad es un principio constitucional que sirve para garantizar que los órganos de representación se conformen de manera igualitaria por hombres y mujeres.

Si la Suprema Corte de Justicia no detiene estas modificaciones con las impugnaciones que se ingresen (hasta ahora solo ha admitido a trámite la controversia constitucional promovida por el INE), el Instituto Nacional Electoral no podrá imponer sanciones administrativas contra servidores públicos y partidos. De esta manera, funcionarios que hayan cometido acosos o abusos contra las mujeres, violencia familiar o violencia política en razón de género, podrían postularse y ser votados sin mayor problema. Así lo ha señalado la plataforma Aúna, entre otras organizaciones. La iniciativa “3 de 3 contra la violencia” no sería garantizada. ¿Se acuerdan de Felix Salgado Macedonio? Todo lo que se tuvo que hacer para bajarlo de la candidatura al gobierno de Guerrero.

Mientras Morena hace malabares para esquivar los plazos que tiene el Ejecutivo para devolver con observaciones a la Cámara de origen (San Lázaro) la iniciativa, y así promulgarse y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, México tambalea en su nivel democrático y en su lucha por el cierre de la brecha de género. No será un tema menor y el país retrocederá, y sus mujeres y toda la ciudadanía se verán afectados. Porque ya no ahondamos, pero el Plan B juega también en contra de las minorías, ya que limitará los espacios en las cámaras legislativas para indígenas, migrantes, personas con discapacidad y de la diversidad sexual, ya que topa su representación a 25 curules, cuando ahora cuenta con 65.

Hoy, como he mencionado otras veces en este mismo espacio, México tiene el lugar 31 de 146 países analizados en The Global Gender Gap Index 2022, del World Economic Forum (WEF). Y ocupa el lugar número 15, en este mismo reporte, en el apartado de “Empoderamiento Político”. De los cuatro apartados que analiza el WEF, es en este precisamente donde el país cuenta con mayor avance. En “Salud y Sobrevivencia” se ubica en el lugar 64. En “Participación Económica y Oportunidad”, “113. Y en “Logro Educativo”, 60. ¿Cómo se van a empujar las políticas públicas que transformen la vida de las mujeres sin mujeres en la política? ¿Cómo se va a mejorar la vida de las mujeres si quienes aspiran a gobernar no son detenidos por machos acosadores? Era el primer paso que había que dar, y es ahí donde estaríamos dando vuelta atrás de tener el macabro Plan B limitando nuestra mexicanidad.

Que la marea rosa se una con la morada para el próximo 8 de marzo. Que se vuelva tsunami. Que las luces de la primavera de este 2023 iluminen los corazones manifestantes, que la libertad para exponer estos retos ilumine las mentes revolucionarias, que no descansen sus pies en la marcha y que no descansemos nunca hasta alcanzar la equidad y el suelo parejo para todes. Hasta que la paridad se haga costumbre.