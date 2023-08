“Vestigios del pasado” le amargan evento a Rubén Rocha

El que aplica “que no quede huella, que no, que no” en Sinaloa, nos cuentan, es el gobernador Rubén Rocha Moya (Morena), pues no quiere ni un vestigio del gobierno de su antecesor y hoy embajador en España, Quirino Ordaz Coppel (expriista y hoy independiente), incluso ha afirmado que no quiere ver más el anterior emblema oficial: “Puro Sinaloa”. Y como el destino es irónico, nos relatan que hace unos días, don Rubén acudió a un plantel escolar a la donación de uniformes y artículos escolares, pero se llevó “un chasco” cuando algunos estudiantes portaban ropa del anterior régimen con el eslogan que tanto desprecia, por lo que no le quedó más que mirar para otro lado. Bien dicen que “lo que más odias ver, en tu casa lo has de tener”. ¡Zas!

Diputados “remojan sus barbas”

Como dicen que “cuando veas las barbas de su vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, nos platican que, en Morelos, con la detención del fiscal Uriel Carmona Gándara, más de un legislador se puso a temblar. Nos explican que al menos cuatro diputados opositores al gobierno estatal mantenían cercanía con don Uriel y lo cobijaron presuntamente por carpetas de investigación que hay contra familiares y amigos; otros son legisladores que formaron parte de la comisión especial por el caso de la joven Ariadna Fernanda, quienes reconocen que sólo se formó para quitarle presión a don Uriel y algunos son optimistas y creen que saldrá bien librado en septiembre. El que nada debe, nada teme.

Busca PRI a su escasa militancia

Aunque varios dicen “a qué le tiras cuando sueñas, mexicano”, nos comentan que en Chihuahua el dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez Domínguez, se puso creativo para colgarse de la alianza con el PAN y PRD, tratar de “revivir” a su partido en el estado y activar a la militancia. Nos indican que don Alejandro quiere que el tricolor sea “como en los viejos tiempos” y para eso trató de aprovechar el Foro Diálogos Ciudadanos del Frente Amplio por México, para involucrar a la militancia chihuahuense y analizar el contenido, pero la convocatoria fue poca, casi nula, por lo que ahora “el plan B” de don Alejandro es salir a varios municipios con personajes priistas a ver si así jala o por lo menos ¡la paseada quién se la quita!