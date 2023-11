Se luce exgobernador en evento musical

Desde Hidalgo, nos comentan que el exgobernador Omar Fayad Meneses (PVEM) anda muy requerido desde que dejó el PRI y en plan de estrella, pues hace unos días participó como invitado especial en el festival Welcome to Hell, Night of the Witches, en el autódromo Moisés Solana, en su faceta de DJ. Nos detallan que el evento no fue cosa menor, pues también contó con concurso de disfraces, arrancones y participaron varios DJ que amenizaron el festival, el cual, nos dicen, podría ser su gran fiesta despedida antes de que emprenda el viaje a su nueva encomienda como embajador de México en Noruega. Por lo menos, la música ya la lleva dentro. ¡Ponchis, ponchis!

La diputada multifunciones

La que “parece que no tiene llenadera” en Sinaloa, nos cuentan, es la dirigente estatal de Morena, Merary Villegas Sánchez, quien además de esa chamba, regresó a su curul en la Cámara de Diputados (muy próxima a dar los aguinaldos) y “como cereza del pastel” anunció que buscará ser candidata de su partido por la alcaldía de Culiacán. Nos indican que la “multifuncionalidad” de doña Merary generó una ola de críticas, por lo que para callar algunas bocas aseguró que pidió a la dirigencia nacional morenista que le suspendan el pago que recibe como lideresa estatal, pero los otros aspirantes a la candidatura capitalina la acusan de llevar “zancada y media” de ventaja, aunque otros le recuerdan que “el que mucho abarca, poco aprieta”. ¡Auch!

Los pleitos del PRI en Veracruz

El que está “pariendo chayotes” en Veracruz, nos comentan, es el recién designado dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana. Nos explican que desde que le dieron la tarea, “por dedazo” de la dirigencia nacional, los liderazgos locales se le vinieron encima, por lo que “un día sí y el otro también” hay manifestaciones de inconformidad en contra de don Adolfo y el nuevo Comité Estatal, pues varios consideran que es una intromisión desde el centro para la próxima designación de candidatos a gubernatura y diputaciones, por lo que no le quedará de otra que “chiflar y comer pinole”. ¡Salud!