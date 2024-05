Protestas campesinas generan “dimes y diretes”

Los que abrieron “el ring” en Sinaloa, nos comentan, son el candidato de Morena al Senado, Enrique Inzunza Cázarez y el actual senador del PRI, Mario Zamora Gastélum. Nos relatan que don Enrique “tiró el primer golpe” en el que acusó a don Mario de estar detrás de las protestas de agricultores que tomaron varias casetas de peaje de carreteras en rechazo al precio fijado para la tonelada de maíz y recordó cuando estuvo al frente de la Financiera Nacional y que presuntamente otorgó créditos a amigos y familiares, a lo que don Mario respondió con un “gancho al hígado” al decir que: “era bueno para tres cosas: grabar videos, violentar mujeres y para nada”. ¡Ding, ding!

Candidato abre de más la boca

Al que le recordaron que “en boca cerrada no entran moscas” en Guanajuato, nos cuentan, fue al candidato al Senado, Ricardo Sheffield Padilla (Morena), pues acusó que el esposo de la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado, Brenda Canchola, trabajaba para gobierno estatal y puso en duda la imparcialidad de sus decisiones, lo cual no le gustó mucho a doña Brenda, quien advirtió que no toleraría ese tipo de señalamientos que constituyen violencia política de género, por lo que para evitar crecer el problema don Ricardo se disculpó, aunque varios recordaron que no es la primera vez que a don Ricardo “se le va la boca”. Habrá que recordarle que es candidato y “el pez por la boca muere”. ¡Auch!

No levantan ni con el viento

Los que andan de capa caída en Nuevo León, nos comparten, son los candidatos al Senado de la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD), Karina Barrón y Fernando Margáin Sada, pues por más que le intentan no logran mejorar las preferencias electorales a su favor. Nos recuerdan que la fórmula se completó de último minuto con la incursión de don Fernando, que sustituyó al exdiputado Martín López, quien renunció a la designación, pero desde entonces “no ven la suya” y son ampliamente superados por las fórmulas de Luis Donaldo Colosio Riojas y Martha Herrera, de MC, y de Waldo Fernández y Judith Díaz, de la alianza Morena-PT-PVEM. ¿Les aplicarán el gracias por participar?