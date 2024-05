Impone su ley don Adán en Morelos

Donde hubo cirugía mayor, nos comentan, fue en Morena de Morelos, pues desde su llegada Adán Augusto López Hernández y su brazo derecho, Ricardo Peralta Saucedo, exsubsecretario de Segob, han sido los que mandan y trazan la línea de campaña de la candidata a la gubernatura, Margarita González Saravia, además de que operan la logística y los equipos de avanzada. Sin embargo, nos revelan que don Adán y don Ricardo no tienen mucha confianza con sus aliados del PT y Nueva Alianza, por lo que toman todo tipo de precauciones, incluso aunque estén por arriba de la dirigencia estatal morenista. Como dicen, “donde manda capitán, no gobierna marinero” y el capitán ahora es don Adán. ¡Qué tal!

Candidata del PT vuelve “con su ex”

La que aplicó eso de “que dice mi mamá que siempre no” en Hidalgo, nos cuentan, fue la candidata del PT a la alcaldía de Xochiatipan, Flor Nochebuena Manuel Gutiérrez, quien declinó para regresarse “al partido de sus amores”: Morena. Nos refieren que doña Flor tomó la candidatura petista, tras hacer un berrinche por no ser nominada por los guindas, pero en la entidad los dos partidos llevan mala relación a pesar de ser aliados a nivel nacional, por lo que doña Flor aprovechó para acusar que el PT estaba secuestrado “por un grupo de personas resentidas y con odio” que no respetan “los ideales de la 4T”, y por eso se regresaba con “su ex”. ¡Auch!

Poco “punch” en campaña de Nahle

Donde comenzaron a sacar algunas conclusiones antes de los comicios, nos platican, es en Veracruz, pues varios especialistas en el tema electoral coincidieron en que, sea cual sea el resultado en las urnas, la campaña de la candidata de Morena a la gubernatura, Rocío Nahle García, será “un ejemplo” y no por los buenos resultados, sino de lo que no se debe hacer. Nos explican que doña Rocío, desde que inició la contienda, nunca logró tener una agenda mediática ni política y cuando los reflectores estuvieron en ella fue por algo negativo, como sus propiedades, sus camionetas, “las ayudaditas” a su yerno y su origen zacatecano, entre otras, por lo que la oposición “le comió el mandado” y si no al tiempo.