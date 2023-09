Prevén encontronazo de candidatos en la tierra del edén

Desde Tabasco, nos cuentan que más de uno en Morena “se está acabando las uñas” de los nervios por la definición de quién será la corcholata ganadora, pues eso definirá al próximo abanderado guinda a gobernador en el edén. Nos explican que los que apoyan a la exjefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, tienen como su “gallo” al titular de Fonatur, Javier May Rodríguez, pero los que apoyan al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, impulsan a la alcaldesa de Villahermosa, Yolanda Osuna Huerta, o al presidente del Consejo Político de Morena, César Raúl Ojeda, por lo que hay un choque de trenes en la tierra del Presidente. ¡Zas!

La pelea por una curul en NL

Donde está buena “la guerra por territorio”, nos comentan, es en el Congreso de Nuevo León, pues Movimiento Ciudadano (MC) pelea “palmo a palmo” contra el PRI y PAN cada curul, y la batalla es por una que les daría la mayoría calificada con 12 legisladores. Todo empezó, nos relatan, con la ausencia de la diputada priista, Alhinna Berenice Vargas García, desde principios de agosto, y su suplente, Rosaura Guerra Delgado, debería de tomar su lugar, pero hace unos días se afilió a MC, por lo que “el meollo” del asunto ahora es que no aparece la solicitud de licencia de doña Berenice y, mientras MC acusa a priistas y panistas de esconder el documento para que doña Rosaura no tome la curul, éstos responden que no hay tal petición y que el lugar es aún priista. ¡Vaya Jaloneo que se viene!

Una mujer para 2024... ¿también en Chiapas?

Donde parece que las aguas empiezan a aclararse, nos explican, es en Chiapas, pues luego que el director del IMSS, Zoé Robledo, asegurara que lo suyo es la salud y renunciara a sus aspiraciones, y la diputada y sobrina presidencial, Manuela Obrador Narváez (Morena), dijera que “nunca se bajó porque nunca se subió”, nos señalan que la apuesta es que la candidatura morenista a la gubernatura para 2024 sea para una mujer, y la que reúne los requisitos es la senadora Sasil de León Villard(PES), quien, además, es operadora en aquella entidad de la corcholata Claudia Sheinbaum, carta de recomendación que, nos dicen, puede sumarle muchos puntos a su causa. ¡Qué tal!