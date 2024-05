En menos de un mes, alcalde interino ya tiene problemas

A pesar de llevar poco más de un mes en el cargo, nos platican que, en Guanajuato, el alcalde interino de León, Jorge Daniel Jiménez Lona (PAN), enfrenta una polémica por excesos que denuncian ciudadanos en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado municipal (Sapal). Nos detallan que los usuarios con adeudos que quieren regularizar su situación deben firmar pagarés con cargo de interés y montos superiores al adeudo; por ejemplo, si la deuda es de 20 mil pesos, el cliente debe pagar 5 mil pesos de inmediato y firmar el documento mercantil por el monto original, por lo que varios le exigen explicaciones a don Jorge y se preguntan si la fiscalía no debe investigar el caso. ¡Zas!

Priista se van con melón y sandía

Los que fueron “un absurdo” en Baja California Sur, nos cuentan, son los priistas, pues algunos jalaron con su aliado el PAN, pero en algunos casos encontraron acomodo con Morena “para no quedar al garete”. Por ejemplo, nos detallan que el candidato a la alcaldía de La Paz, Rigoberto Mares Aguilar (PAN), tiene como coordinador político a Alberto Valdivia Alvarado, un priista de cepa, pero no hace mucho se le vio representando en el estado al morenista Ricardo Monreal cuando buscaba la presidencia. Otro caso es el del regidor priista Abimael Ibarra Abundez, un férreo opositor de la alcaldesa Milena Quiroga Romero (Morena), quien buscaba la reelección, pero en esas vueltas que da la vida, y al quedarse sin candidatura, ahora don Abimael es representante de doña Milena en las mesas de debate locales. ¡Qué tal!

De promesas sin compromiso

El que “quiere llevar agua a su molino” con la sequía en Sinaloa, nos comentan, es el candidato del PVEM al Senado, Jesús Valdez Palazuelos, quien ofreció que por cada voto que haya a su favor sembrará un árbol para reforestar. Sin embargo, nos explican que don Jesús hace ese tipo de propuestas porque no encuentra cómo motivar a sus electores, además de que no se siente muy cómodo con “la cachucha del Verde”, porque muchos no olvidan que toda su carrera la hizo como priista, siendo diputado federal, alcalde de Culiacán y hasta líder estatal del tricolor. Incluso, nos señalan, muchos perciben cómo ahora a don Jesús le cuesta un montón cuadrar sus discursos y echarle harta porra a la 4T, a la cual criticó por mucho tiempo. ¡Todo sea por un hueso!