Lucran con “necesidades” en Consejo de la Judicatura de Hidalgo

Donde “no se andan con medias tintas”, nos platican, es el Poder Judicial de Hidalgo, donde el Consejo de la Judicatura remodeló los espacios de este tribunal, dejando oficinas a todo lujo. Sin embargo, nos detallan que no se sabe si fue “sin querer, queriendo” la remodelación no llegó a los baños, los cuales fueron cerrados y casualmente “de la noche a la mañana” se abrieron unos baños particulares, en los que hay que pagar para utilizarlos, por lo que varios se preguntan quién fue el funcionario “vivillo” del Tribunal que “hizo su agosto” y peor aún si la magistrada presidenta Rebeca Stela Aladro Echeverría estará informada de esa situación. ¡Qué tal!

Candidato a Senado sale quemado

El que se dio un buen quemón en Sinaloa, nos cuentan, fue el candidato de Morena al Senado, Enrique Inzunza Cazarez. Nos relatan que don Enrique intentó demostrar que tiene habilidades en la cocina y metió la mano al comal para voltear una tortilla, pero no lo logró y se llevó una buena quemada. Nos dicen que no faltaron los rivales políticos que le recomendaron que “se espere al taco en vez de andar de tentón”, pero sobre todo se comenta que don Enrique lleva el peso de la campaña, porque su compañera de fórmula, la senadora Imelda Castro Castro (Morena), le ayuda en muy poco, y así ni cómo no quemarse.

Critican mitin por caos vial

A la que “le salió el chirrión por el palito” en Colima, nos comentan, es a la candidata de Morena a la alcaldía de Manzanillo, Rosa María Bayardo Cabrera, pues se le ocurrió realizar un mitin dentro de las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional de la localidad y compartió las fotos en sus redes sociales. Sin embargo, nos indican que muchos ciudadanos, al ver las fotos de doña Rosa María encontraron la explicación al colapso vial que padecieron en las ya de por sí saturadas vías cercanas al recinto portuario y no ocultaron su descontento, pues durante las dos horas que duró el mitin se suspendieron actividades en la terminal, provocando que decenas de tractocamiones con carga quedaran varados esperando que se les permitiera ingresar. ¡Así ni cómo!