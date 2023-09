¿Amigas de góber Monreal peleadas?

A las que se vio muy alegres en las primeras filas del palenque de la feria en Zacatecas, nos cuentan, fue a la delegada federal Verónica Díaz Robles (Morena) y a la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Norma Julieta del Río Venegas, pero cada una por su lado. Nos refieren que ambas funcionarias eran “uña y mugre” y muy influyentes en el gobierno de David Monreal Ávila (Morena), pero hubo una fractura entre “las comadres” y pintaron su raya, pero el pasado fin de semana se toparon de frente en el show de OV7, donde, “juntas, pero no revueltas”, corearon: “Mírame a los ojos, no diré nada / Mira mis ojos, no me des la espalda”. ¡Qué feo, comaye!

“Grilla” mata a transparencia

Desde Baja California Sur, nos platican que los funcionarios morenistas andan tan ocupados en “la grilla” y en la cicatrización por el proceso interno de las corcholatas, que en lo que menos piensan es en sus obligaciones. Nos detallan que, por esa razón, la presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI), Rebeca Buenrostro Gutiérrez, se encargó de recordarles sus deberes, pues advirtió que varios funcionarios están en la mira para aplicarles multas por falta de respuestas de información, pero el que “metió su cuchara” fue el líder estatal morenista, Guillermo Guzmán Cota, quien argumentó que son muchos puntos, que cada tres meses hay que actualizar y justificó que sólo van “desfasados”. ¡Zas!

Retos juveniles para el estado

Donde “la chaviza” anda desatada, nos comentan, es en Puebla, luego del episodio de violencia juvenil en el que un grupo de sujetos golpearon salvajemente a un muchacho y donde el reto principal es para el fiscal estatal Gilberto Higuera Bernal, de aplicar la justicia sin miramientos. Sin embargo, nos dicen que también Emilio José Baños Ardavín, rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (una de las universidades privadas más importantes del estado), “no vende piñas”, pues estudiantes denunciaron la operación de grupos delincuenciales al interior y al exterior de esa casa de estudios y aunque las autoridades estatales ofrecieron vigilar afuera, el desafío será la protección adentro. ¿Podrán con eso?