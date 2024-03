Alista El Bronco regreso con partido

El que está a punto de hacer “su regreso triunfal” a la política en Nuevo León, nos platican, es el exgobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, quien “está a nada” de tener un lugar en la lista de plurinominales a una diputación local por el Partido Verde Ecologista de México, a pesar de que alguna vez renegó tanto de la “partidocracia”. Nos detallan que el lugar de don Jaime sería parte de una negociación en la que también se incluye la candidatura a una curul federal para el exalcalde de García Carlos Alberto Guevara García (independiente), exjefe de seguridad de El Bronco, y para Luis Guevara, apuntado para la presidencia municipal que dejó su hermano... para que todo siga en familia. ¡Ajúa!

Mando de Zacatecas, “muy entrón”

Desde Zacatecas, nos cuentan que el secretario de Seguridad Pública estatal, el general Arturo Medina Mayoral, dejó “varias cejas levantadas”, pues en una conferencia de prensa reveló que tras la reciente desarticulación de una célula de ocho integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), los presuntos delincuentes confesaron que traían instrucciones de atacar no sólo a sus elementos, sino también a mandos y a él. Sin embargo, nos indican, al parecer don Arturo anda con un “detente” del Santo Niño de Atocha y San Judas Tadeo, pues le picó la cresta el amago y aseguró que “eso no los va a detener” y, por lo que nos dicen, en sus planes no está el dar “abrazos”. ¡Zas!

Caras largas en visitas

Pese a las altas temperaturas en Jalisco, nos comparten que se siente el frío en MC, sobre todo cuando se trata de apoyar a su candidato a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez, a quien los emecistas locales no tienen en buena estima. Nos indican que en los pocos días de campaña, don Jorge ha visitado en dos ocasiones la entidad, pero se ha topado con que las figuras cercanas al gobernador Enrique Alfaro (MC) “le han hecho el feo” y no asisten a sus eventos, y aunque el candidato afirma que seguirá hablando con el gobernador y lo respeta, lo cierto es que don Enrique parece pasar de largo. ¡Auch!

