Alfonso Durazo tendrá su “Tren Maya 2.0” en Sonora

El que se está metiendo “en camisa de 11 varas” en Sonora, nos platican, es el gobernador Alfonso Durazo Montaño (Morena), pues defiende “a capa y espada” un proyecto ferroviario a cargo de la Sedena que atraviesa ejidos y comunidades del municipio de Ímuris, y que ambientalistas han rechazado por el grave daño ecológico, similar al causado por el Tren Maya. Nos indican que don Alfonso aseguró que será más adelante cuando se tengan los permisos ambientales del proyecto federal, y que su administración sólo es gestora de los permisos, pero los habitantes de Ímuris denunciaron que las obras iniciaron en completo sigilo y alertaron que, de concretarse, afectará el hábitat del río Cocóspera y la presa Comaquito, además de que ninguna autoridad les ha informado nada. ¡Qué tal!

Rechifla a anfitriona de la Baja Mil

A la que no le fue muy bien como anfitriona en Baja California Sur, nos comentan, fue a la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero (Morena), pues a la capital le tocó ser por primera vez la salida de la famosa carrera de off road Baja Mil, donde se llevó una buena rechifla. Aunque su gobierno presumió meses de organización, nos detallan que los asistentes se quejaron de que no hubo previsión para un evento históricamente deportivo, pues fue insuficiente el operativo vial y el tránsito colapsó, provocando que el acceso a hospitales fuera imposible y afectando al aeropuerto internacional, pero además hubo varias quejas por la basura, los baches y las alcantarillas descubiertas. ¡Qué oso!

El regreso de Malova

El que tiene “la mano bien levantada” en Sinaloa para regresar a la política, nos comparten, es el exgobernador Mario López Valdez (PAN) para ser candidato de la alianza opositora del PRI, PAN y PRD al Senado. Desde hace un tiempo, nos relatan, don Mario reforzó su presencia en redes sociales y en uno de sus videos se le ve en una terapia para bajar la temperatura corporal sumergido en una tina llena de hielo o en gimnasios entrenando y tirando golpes para mantenerse en forma y presume “que el sentido es mantener el “cuerpo y la cabeza fría para lo que viene”, ¿será que ya está lidiando con sus primeras batallas? Fight!