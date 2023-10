Movimiento Ciudadano entre el presente y el futuro

México y sus tiempos políticos, adelantados, exigen que los partidos asuman posturas de cara al 2024. Movimiento Ciudadano le apuesta a ir solo, sin alianzas, o al menos sin que sean públicas. No es secreto que sus gobiernos, en Monterrey y Guadalajara, juegan más cerca de Morena.

El 2024, para desgracia del futuro de México, la disputa es: si Morena debe o no seguir; sin que se haya presentado un proyecto que planteé soluciones a los problemas que se viven. Se apuesta a ganar por ganar, y Movimiento Ciudadano es uno más, su objetivo se concentra en 2030, donde su apuesta es ganar la Presidencia de la República con la imagen de Luis Donaldo Colosio Riojas o Samuel García; espera para ello ser un partido riel, donde la oposición como el gobierno lo necesite en el Congreso para aprobar reformas y el presupuesto.

¿Cuál será su juego en 2024?

Varios son los escenarios que MC tiene, por ello su líder Dante Delgado, no ha definido nada. Como viejo tiburón –priista- espera a tener la mejor carta. Sabe que el 2024 no ganará la Presidencia, pero puede ampliar el número de diputados, senadores y gobiernos locales.

La apuesta es jugar a la pureza política, al estilo de Morena. No aliarse y venderse como una opción real ante el hartazgo de la sociedad por los proyectos de siempre. Pero MC, busca su pureza –falsa- reciclando a los políticos de siempre. No hay diferencia certera, solo podrán decir: no forme parte del Frente (PAN-PRI-PRD) que no tienen coincidencias de proyecto; o de Morena, gobierno autoritario y sin resultados. Pero, en la oscuridad de los cuartos donde se llevan las verdaderas negociaciones ha ofrecido su silencio al gobierno o votos a la oposición. Hace política y espera el error de los de enfrente. El riesgo es alto:

Morena puede consolidar una hegemonía, parecida a la del PRI –del que Dante formó parte- y será muy difícil vencerlo; tendrá que ser, esta vez públicamente, un satélite del partido en el poder.

El Frente, puede perder y terminar por desdibujarse. En ese juego quien más perderá será el PAN, en su necedad ha diluido su esencia; se alejó de la posibilidad de ser una auténtica oposición y se ha dedicado a perder gobiernos. El PRI seguirá siendo aliado de todo aquel

que le ofrezca poder y espacios, ya lo hizo con Morena y la aprobación de la militarización. El PRD se aproxima a despedirse y pasar a los libros de historia.

Movimiento Ciudadano, al esperar se arriesga a seguir siendo un partido satélite, con más capacidad de negociación pero sin mayores aspiraciones. El caudillaje con el que se maneja lo llevará, en algún momento de ese futuro, a dividirse y tener pugnas entre las tribus que buscarán quedarse con los pocos espacios que consigan.

En el 2024 MC apuesta por un futuro donde sea la verdadera oposición. Hoy lo hace impulsando a Samuel García, y quizá en las próximas semanas sea Marcelo Ebrad, quien hay que preguntarnos: ¿le hace el juego a López Obrador –aliado de Dante?

Movimiento Ciudadano le restará votos a la oposición –ampliará sus espacios legislativos, quizá por su división interna pierda Guadalajara- y le facilitará el camino a Morena.

El Futuro de Movimiento Ciudadano es ser satélite, y no por ir solo, sino por no dejar su alianza con Morena. La oposición sabe que si MC va solo con Marcelo, le restará votos a Xóchitl –quien se ha desinflado.

El juego político es preocupante porque parece anunciar: EL OBRADORATO.

Hasta aquí Monstruos y máscaras…