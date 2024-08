The fab four, el mejor tributo Beatle

Se autodefinen como la mejor banda Beatle Tributo del mundo de fantasía que, de Estados Unidos, saltó al mundo de la imitación más perfecta de la que se tenga memoria. Son célebres los conciertos que ofrecen en medio mundo, así como la totalidad de clips que, por separado, venden hasta al más curtido fan por la vía totalizadora de sus famosos y perfectos conciertos ofrecidos en directo y en YouTube.

Se trata del concepto de imitación creado por Ron McNeil (John Lennon) que reclutó a Ardy Seraf (Paul McCartney), Gavin Pring (George Harrison) y Joel Bologna (Ringo Starr) que, según el concierto, pueden cargar hasta con su Ed Sullivan propio, para que presente el show o concepto del que se trate. También tienen sus suplentes como Adam Hassting, que rota como John Lennon.

McNeil se dio a la tarea de buscar desde 1997, a los más perfectos imitadores del cuarteto, que cantaran no sólo lo más aproximado a John, Paul, George y Ringo, sino que fueran lo más parecido a los mismísimos Beatles. El falso verdadero cuarteto oriundo de California, ha pasado por la CDMX (en su momento el Plaza Condesa) y por Guadalajara, ofreciendo shows memorables con increíbles montajes.

Todo es una gran simulación: uniformes perfectos de acuerdo a cada época, desde los trajes grises de diversos períodos, pasando por los usados en su magno concierto en el desparecido Shea Stadium, más los del Sargento Pimienta. Amplificadores y guitarras Vox y batería Ludwig. Sólo The Rutles (Eric Idle, de Monty Python John Halsey, Ricky Fatar y Neil Ines, de la Bonzo Dog Band), creadores del primer falso rockumental (“All you need is cash”) de dos películas del cuarteto podrían ahora con ellos. Sus dos parodias musicales (una con dinero del propio George Harrison que fungió como productor), se inspiraron en un programa especial de “Saturday night live”. Luego vendría “Can’t buy me launch” y un sinfín de discos y acoplados de grandes hits verdaderos, pero falsos.

El concepto reunió a Mick Jagger, John Belushi, Bill Murray y Dan Aykroyd. Un segundo falso rockumental incluyó también a Jimmy Fallon. Volviendo a The Fab Four, de lo que se trata es de los montajes de los icónicos shows de The Beatles, perfectos hasta en sus más mínimos detalles, con la tecnología de ahora, los cuales pueden verse en YouTube y conseguirse en formatos de DVD y Blu-ray, lo que los ha vuelto un gran negocio.

The Fab Four se la pasan gran tiempo ofreciendo diversos conciertos de imitación perfectos de prácticamente toda la discografía (de sus primeros shows y presentaciones –como las de Rubber Soul, hasta su Ultimate Tribute, con diversos conceptos) casi siempre están agotadas en Estados Unidos, Canadá y resto del mundo, donde sus servicios, con diversos sets list, son siempre muy solicitados, así como su muy apreciado merchandise hasta en Iztapalapa. Son de los que más trabajan al amparo de Los Beatles y reconocidos por lo que queda del cuarteto original.