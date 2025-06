Tesoros perdidos de la música

Algunos fans llevan su pasión a nivel cielo-infierno, robando pertenencias de sus ídolos, algunas son tan poco comunes como piezas dentales, ropa interior u otro tipo de prendas de vestir y hasta tazas de café usadas.

A otros no les importa cargar 136 kilos para llevarse el “recuerdito”, tal es el caso del busto del Rey Lagarto, desaparecido hace 37 años de cementerio del Père Lachaise y que por una casualidad acaba de ser recuperado por la Brigada Financiera y Anticorrupción parisina, en un allanamiento por fraude.

Los últimos meses de vida, Jim Morrison (James Douglas Morrison 1943-1971), los pasó en París, en donde un 3 de julio es encontrado muerto en la bañera, bajo extrañas condiciones que nunca pudieron esclarecerse del todo. En su décimo aniversario luctuoso fue colocado en su tumba un busto manufactura de escultor croata Mladen Mikulin.

Miles de personas visitan su sepulcro y en aquellos años muchos fans dejaban su firma sobre la escultura, hasta que en 1988 es robada, tuvieron que pasar casi cuatro décadas para ser recuperada y aún están evaluando si regresará a su sitio original. Por lo pronto una pasarela cercana a la Bastilla llevará el nombre, como homenaje, del siempre polémico poeta y cantante originario de Melboune.

Otro famoso que no se salvó de los amantes de lo ajeno fue el Beatle John Lennon, cuando en 1963, durante una actuación prenavideña en Londres, lo despojaron de su guitarra Gibson J-160E. En 1962 junto con Harrison había encargado un par de estos instrumentos a una tienda de Liverpool por 161 libras. Después de la desaparición fue comprada por un residente de San Francisco, quien la obtuvo de un amigo suyo por 175 dólares.

No sabía lo que tenía en sus manos hasta que vio en una revista especializada de música a quién pertenecía y que con ella grabó éxitos como “P:S. I love you” y “Love me do”, "I want to hold your hand", "All my loving", entre otros éxitos. En 2015 se vendió en una subasta en la ciudad de Los Ángeles por 2.4 millones de dólares, en su momento esta cantidad fue récord.

Una pieza más de Lennon perdida por más de 50 años, producto de un hurto, es la legendaria acústica de 12 cuerdas Framus Hootenanny, con la que compuso “Help!”. El precio original del instrumento fue de 47 libras en 1964 y tras cinco décadas perdida fue recuperada en el ático de una casa de la campiña británica y subastada el año pasado, en NY, por la módica suma de 2.85 millones de dólares, nueva cifra récord para un artículo del famoso cuarteto.

Unos por ser trofeos para los seguidores, otros por ser en sí objetos valiosos, lo cierto es que los artículos que pertenecen a personajes famosos son siempre atractivos.