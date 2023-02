Se fue Burt Bacharach, pero dejó su pop de magia pura

El miércoles 8 de febrero de este 2023 será recordado como día aciago en el pop de todos los tiempos pasados, creado por Burt Bacharach.

Exitoso en más de una medida en el terreno de la composición, donde consiguió figurar con más de 80 éxitos del top 40 en la Unión Americana y 52 en el Reino Unido, con saldo a favor de seis Grammy y tres Oscar.

Nadie puede afirmar que nunca se topó con alguna de sus canciones, del que se fue discreto por causas naturales en su residencia de Los Ángeles.

El soundtrack de la vida de muchos sería imposible de explicar sin su peculiar timbre de voz y esmerada escritura, que se paseaba a placer por los sonidos clásicos de jazz ligero, las atmósferas de bossa nova y un supremo romanticismo orquestal, haciendo magia pura con tan sólo tres acordes.

Fue cuando conoció a Hal David, su letrista de cabecera, se consagró en los temas de identificación instantánea de toda una generación.

No es raro afirmar que su influencia en los años 60 fue de relevante impacto como la de Bob Dylan, Los Beatles, los Rolling Stones y los Beach Boys.

Entre ellos se pasaba la definitiva y apabullante voz de Dionne Warwick.

En seis años entre 1962 y 1968, se despachó 15 éxitos escritos por Bacharach y Hal David.

Quien no haya escuchado “Conoces el Camino a San José” y otras imprescindibles de una época de magia, más que de negocio, como “Walk on by”, “Anyone who had a heart”; el inolvidable tema de la película Alfie o “I say a little prayer”, no sabe de pop.

Aretha Franklin fue también otra de sus intérpretes.

En el negocio editorial de la música estadounidense, Bacharach y David hechizaron a distinguidas personalidades como Stan Getz, Los Drifters; Gene Pitney, Dusty Springsfield, Herb Alper (el de sus inicios con la legendaria Wreking Crew, y el apabullante éxito de “Close to you”, de Los Carpenters, hicieron al dúo y principalmente a Bacharach, una progresión de éxito.

La separación de los dos como mancuerna de trabajo vino en el “primer y único fracaso”: la banda sonora de Horizonte perdido, de 1973. La sustitución de David vino con la que también sería esposa de Burt, Carole Bayer Seger. Los beneficiaros inmediatos fueron un incipiente Christopher Cross; el Dobbie Brother, Michael McDonald, que llevaba casi como second a Patti Labelle y su amiga, Dionne Warwick.

El piano y su pluma siempre rindieron e incluso cuando se atrevió con sus primeras letras, en 2006, que le redituaron un Grammy con el instrumental “At this time”. Fue un maestro del pop ligero orquestal y el lungeSuerte en el cielo.