Sabiduría para toda ocasión: las frases del rock

Algunas sirven, otras no. Muchas son un aviso de que las cosas no van tan bien, otras son una advertencia para no caer a la menor provocación.

Unas son sentencias, otras una especie de biblia para toda ocasión, pero casi todas tienen una filosofía con un dejo de verdad y mucho de mentira.

Son todas esas frases que pueden ser usadas con cautela en nombre del rock de todos los estratos.

Buenos, malos y peores siempre las han usado, generalmente, en beneficio propio.

Un puñado escogido de ellas define en gran medida lo que ha sido el rock hasta en estos tiempos nefastos de reggaetón. Aquí van algunas escogidas, piadosas, diabólicas y execrables, que de alguna manera no han perdido validez:

“Si no quema, no es arte”. Steve Vai, una de las guitarras más influyentes del rock.

“Sabes qué me hace más feliz que nada: dame seis cuerdas y adivinarás”, B.B. King.

“Realmente no importa con qué equipo estás tocando, tu sonido es tu cerebro y tus dedos”. Eddie Van Halen (ahora da clases en el cielo).

“Si Elvis liberó mi cuerpo, Bob Dylan lo hizo con mi mente”, El jefe, Bruce Springsteen.

“Puedo seguir siendo Dios a más de 70 años”, el guitarrista de Kiss, Gene Simmons.

“Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, mientras la violencia se practica a plena luz del día”, el Beatle John Lennon, antes de que le metieran bala que, según dicen algunos, era para Yoko.

“No me metí en la música para conseguir un trabajo, me metí para evitar trabajar y conseguir muchas chicas”, Paul McCartney. Una de las grandes mentiras del Maca, sobre todo si se pone uno a ver cómo explotaba a los demás Beatles en la grabación del Get Back.

“Soy Liam Gallagher, y estoy en Oasis, todo el mundo me envidia y los que no, deberían”, el modesto e insoportable hermano Gallagher.

“Yo sólo soy Bob Dylan cuando tengo que ser Bob Dylan. La mayor parte del tiempo quiero ser yo mismo. Bob Dylan nunca piensa sobre Bob Dylan. Yo no pienso en mí mismo como Bob Dylan. Es como dijo Rimbaud: ‘Yo soy el otro’”.

Una de las mentiras verdaderas más grandes de la filosofía del rock:

“Cuando cumpla 33 años me retiro de los Stones, es el momento en que un hombre tiene que dedicarse a otras cosas. No quiero ser una estrella de rock durante toda la vida”. Ahora tiene 79 años y una nariz más grande que la de Pinocho… y, sin embargo, se mueve.

“El vinilo es el verdadero negocio. Siempre lo he sentido así, hasta que no compras el disco en vinilo, no tienes realmente el álbum”, Jack White.

“Soy optimista con respeto al futuro del rock. Los jóvenes músicos emergerán de nuevo, pero con nivel de buena composición, con profundidad e intelecto. La composición regresará al nivel de la música clásica o el jazz”, Jimmy Page, el guitarrista de la excelsa banda Led Zeppelin.

“El verano de 1973 fue fantástico. No me acuerdo de nada, pero nunca lo olvidaré” (y menos ahora que estoy muerto, y con el dentista en su consultorio del infierno). Lemmy Kilmister.