Rock and Rul y otros rocanloles para leer

En lo que ya quedan pocos vestigios de cómo era: la zona de intercambiadores originales de discos en el tianguis del Chopo, mínimo ahora hay un par de mesas con la negrura y el logotipo del sabatino centro de tertulia y sorpresas, para quien quiera llevarse algo que no sea sólo música, videos y parafernalia roquera conocida y por conocerse: los libros.

Algunos autores llegan a tener sus presentaciones en el lugar, mientras a otros les llega su sábado de gloria donde venden y firman ejemplares que luego se vuelven de colección.

Uno de ellos es Raúl Esquivel, conocido también como Rock and Rul, columnista del colectivo Insurgencia Magisterial, que como se indica en su página web, es un repositorio de noticias, análisis para la acción ciudadana y periodismo de investigación.

En su haber tiene, bajo el auspicio de Angelito Editor, cuatro esmerados y bien presentados libros de mini crónicas, historias citadinas y rocanroles en corto que tienen que ver con personajes de la escena nacional, muy identificables.

Ondas asfálticas & rocanroles caminados son curiosidades entre retratos malhablados, crónica urbana y testimoniales instantáneos, en apenas 40 páginas. Su secuela: Sueños asfálticos (2020), son ráfagas de historias cortas de rock apoyadas en un prólogo de Zabé Covarrubias, presentación de Fausto Arrellín y testimoniales de Alejandro Lora, Arturo Meza y hasta el “Brujo Mayor”, el también inventor, Javier Bátiz.

En una especie de desaforado toquín, se dan la mano música de rock nacional y urbano, pancracio, terquedades, hoyos fonquis y personajes desmesurados, como Paco Gruexxo, entre otros roles.

Su tercer volumen, Histerias asfálticas 2 (2022) continúan la saga con una dedicatoria que no tiene lugar a dudas: “Me comprometo a escribir sobre la banda, el barrio, las mamadas gubernamentales y amar el rocanrol. Y si así no fuere… Que el bolillo duro, los toquines, el kilo de tortilla, la jodidez social, la banda, el ñero y el amado rock mexicano me lo demande”.

En más de 30 ráfagas de lectura corta, algunas ilustradas, pasan revista bandas, faltas a la moral, pulcatas legendarias; Warriors, portazos, halcones y teporochos. El lenguaje es banquetero en estas crónicas de asfalto menor marginal del que se define como pseudoescritor y mamador del rock.

El cuarto de la serie: Viejo rocanrolero, las narra un viejo rocanrolero con relatos de primeras manos de, por ejemplo, el célebre halconazo del 71, tocadas, y toquines de ciertas personalidades de base y emergentes que han hecho rodar al rock nacional.

Hay cierto protagonismo temático y muchas menciones a gente que está y otros que no debieran, en un territorio de egos muchas veces agradecidos y otros mal entendidos: Dime cómo te llamas y te diré quién eres. El autor tiene en sus redes sociales un confesionario en donde todas las opiniones buenas, malas o peores sobre lo que escribe, son bienvenidas.