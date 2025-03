Rock and roll, muerte y culto

El aclamado director de cine Errol Morris, explora en este 2025 el mito y culto de Charles Manson, quien murió en el año 2017, a los 83 años, sin haber aclarado los sucesos de una tropa kamikaze que acabó con la vida de la actriz Sharon Tate (esposa del director Roman Polanski) y acompañantes que en ese momento estaban en su casa de Cielo Drive, en Los Ángeles, cuando tenía ocho meses y medio de embarazo.

En total fueron seis personas, tomando en cuenta los asesinatos del matrimonio de Leno y Rosie Marie Labianca, también ultimados por el comando de Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten, tal y como lo narra la inventiva del filme de Quentin Tarantino, “Érase una vez en Hollywood”.

Lo que en realidad quería Manson era destacar en el mundo del rock hollywoodense, donde era amigo del baterista de Los Beach Boys, Dennis Wilson. De hecho, los playeros grabaron un tema de Charly, quien luego casi acaba demandando a la disquera Capitol.

Otros personajes como Terry Melcher (hijo de la actriz Doris Day) en calidad de productor, Tex Watson, Bobby Bausoleil y el álbum blanco de The Beatles, influyeron en las decisiones de Manson.

La combinación de estos elementos no pudo haber sido más explosiva, con un caso en donde hasta los experimentos más oscuros de la CIA salieron a la luz, poniendo a la vista crímenes inimaginables e historias por demás disparatadas, que ocurrieron en el nefasto rancho Spahn, refugio de la pandilla de Manson en la época del hipismo, cuyas recientes investigaciones de Morris revelan muchas interrogantes del que luego murió de un paro respiratorio, acabando con el mito del peor gurú de la California hippy en uno de los más oscuros episodios del american way of life referidos al LSD, Jack Ruby, Vincent Bugliosi, las extensas teorías de los estudios de personalidad de Tom O’Neill, tratados en este revelador documental paranoico.

La música del docu de Manson, aunque fuera de contexto, es espeluznante y en momentos aterroriza. Conociendo los anteriores trabajos de Errol Morris ("Rumores de guerra", "Tabloid", "The thin blue line", "The umbrella man" y otros true crimen setenteros), este se acerca a verdades más profundas sobre lo que hacía tras bambalinas la principal agencia encubierta y muchos de sus experimentos prohibidos.

Las teorías conspirativas en que se basa hacen que la CIA, que operó por años, sea desenmascarada en varias teorías de control mental y el papel de las instituciones gubernamentales con experimentos prohibidos. El libro de Bugliosi, “Helter Skelter”, habla mucho de la situación por la que pasaba Manson, y las motivaciones que lo llevaron por manipulación a los asesinatos.

Colofón: En el documental se deja ver un vinilo auténtico de Charles Manson que seguro no tardará en ser replicado para esa extraña especie de coleccionista apremiante, por tener lo imposible en cualquier forma.